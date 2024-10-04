https://ria.ru/20241004/mask-1976365160.html

Маск поддержал позицию Орбана по миграции

Маск поддержал позицию Орбана по миграции - РИА Новости, 04.10.2024

Маск поддержал позицию Орбана по миграции

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что острая проблема миграции разорвет Евросоюз на... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T13:46

2024-10-04T13:46

2024-10-04T13:46

в мире

венгрия

брюссель

будапешт

виктор орбан

илон маск

золтан ковач

евросоюз

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что острая проблема миграции разорвет Евросоюз на части, если Брюссель не откажется от промигрантской политики и не перейдет к защите своих границ. "ЕС зайдет в тупик, если Брюссель не станет предпринимать действия против миграции... Брюсселю необходимо отбросить промигрантскую политику и перейти к защите границ. Если он этого не сделает, то мы боимся не экономического коллапса, а того, что что конфликты, вызванные миграцией, разорвут Евросоюз на части", - приводит слова Орбана спикер правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X. Комментируя эту запись, Маск соглашается с мнением венгерского политика. "Точно", - считает предприниматель. Ранее Маск положительно оценил идею Орбана об отправке нелегальных мигрантов в центр Брюсселя, если Евросоюз не прекратит оказывать давление на Будапешт. В августе глава администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что "если Брюссель хочет мигрантов, будем их отправлять туда". Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер отметила, что реализация обещания Венгрии отправлять беженцев в Брюссель была бы нарушением законов ЕС. Венгрия также выразила готовность подать иск против Еврокомиссии, если та откажется возмещать Будапешту расходы на охрану границ ЕС от нелегальных мигрантов. После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.

https://ria.ru/20241004/mask-1976286782.html

https://ria.ru/20241002/kharris-1975912360.html

https://ria.ru/20240930/mask-1975420753.html

венгрия

брюссель

будапешт

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в мире, венгрия, брюссель, будапешт, виктор орбан, илон маск, золтан ковач, евросоюз, еврокомиссия, оон