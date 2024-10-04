Маск поддержал позицию Орбана по миграции
Маск согласился с Орбаном, что проблема миграции разорвет Евросоюз на части
© AP Photo / Czarek SokolowskiГенеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что острая проблема миграции разорвет Евросоюз на части, если Брюссель не откажется от промигрантской политики и не перейдет к защите своих границ.
"ЕС зайдет в тупик, если Брюссель не станет предпринимать действия против миграции... Брюсселю необходимо отбросить промигрантскую политику и перейти к защите границ. Если он этого не сделает, то мы боимся не экономического коллапса, а того, что что конфликты, вызванные миграцией, разорвут Евросоюз на части", - приводит слова Орбана спикер правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.
Комментируя эту запись, Маск соглашается с мнением венгерского политика.
"Точно", - считает предприниматель.
Ранее Маск положительно оценил идею Орбана об отправке нелегальных мигрантов в центр Брюсселя, если Евросоюз не прекратит оказывать давление на Будапешт.
В августе глава администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что "если Брюссель хочет мигрантов, будем их отправлять туда". Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер отметила, что реализация обещания Венгрии отправлять беженцев в Брюссель была бы нарушением законов ЕС.
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Венгрия также выразила готовность подать иск против Еврокомиссии, если та откажется возмещать Будапешту расходы на охрану границ ЕС от нелегальных мигрантов.
После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
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