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Маск поддержал позицию Орбана по миграции - РИА Новости, 04.10.2024
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13:46 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/mask-1976365160.html
Маск поддержал позицию Орбана по миграции
Маск поддержал позицию Орбана по миграции - РИА Новости, 04.10.2024
Маск поддержал позицию Орбана по миграции
Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что острая проблема миграции разорвет Евросоюз на... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:46
2024-10-04T13:46
в мире
венгрия
брюссель
будапешт
виктор орбан
илон маск
золтан ковач
евросоюз
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что острая проблема миграции разорвет Евросоюз на части, если Брюссель не откажется от промигрантской политики и не перейдет к защите своих границ. "ЕС зайдет в тупик, если Брюссель не станет предпринимать действия против миграции... Брюсселю необходимо отбросить промигрантскую политику и перейти к защите границ. Если он этого не сделает, то мы боимся не экономического коллапса, а того, что что конфликты, вызванные миграцией, разорвут Евросоюз на части", - приводит слова Орбана спикер правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X. Комментируя эту запись, Маск соглашается с мнением венгерского политика. "Точно", - считает предприниматель. Ранее Маск положительно оценил идею Орбана об отправке нелегальных мигрантов в центр Брюсселя, если Евросоюз не прекратит оказывать давление на Будапешт. В августе глава администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что "если Брюссель хочет мигрантов, будем их отправлять туда". Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер отметила, что реализация обещания Венгрии отправлять беженцев в Брюссель была бы нарушением законов ЕС. Венгрия также выразила готовность подать иск против Еврокомиссии, если та откажется возмещать Будапешту расходы на охрану границ ЕС от нелегальных мигрантов. После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
https://ria.ru/20241004/mask-1976286782.html
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венгрия
брюссель
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в мире, венгрия, брюссель, будапешт, виктор орбан, илон маск, золтан ковач, евросоюз, еврокомиссия, оон
В мире, Венгрия, Брюссель, Будапешт, Виктор Орбан, Илон Маск, Золтан Ковач, Евросоюз, Еврокомиссия, ООН
Маск поддержал позицию Орбана по миграции

Маск согласился с Орбаном, что проблема миграции разорвет Евросоюз на части

© AP Photo / Czarek SokolowskiГенеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что острая проблема миграции разорвет Евросоюз на части, если Брюссель не откажется от промигрантской политики и не перейдет к защите своих границ.
"ЕС зайдет в тупик, если Брюссель не станет предпринимать действия против миграции... Брюсселю необходимо отбросить промигрантскую политику и перейти к защите границ. Если он этого не сделает, то мы боимся не экономического коллапса, а того, что что конфликты, вызванные миграцией, разорвут Евросоюз на части", - приводит слова Орбана спикер правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.
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Комментируя эту запись, Маск соглашается с мнением венгерского политика.
"Точно", - считает предприниматель.
Ранее Маск положительно оценил идею Орбана об отправке нелегальных мигрантов в центр Брюсселя, если Евросоюз не прекратит оказывать давление на Будапешт.
В августе глава администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что "если Брюссель хочет мигрантов, будем их отправлять туда". Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер отметила, что реализация обещания Венгрии отправлять беженцев в Брюссель была бы нарушением законов ЕС.
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Венгрия также выразила готовность подать иск против Еврокомиссии, если та откажется возмещать Будапешту расходы на охрану границ ЕС от нелегальных мигрантов.
После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
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В миреВенгрияБрюссельБудапештВиктор ОрбанИлон МаскЗолтан КовачЕвросоюзЕврокомиссияООН
 
 
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