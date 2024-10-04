Рейтинг@Mail.ru
Маск сравнил республиканцев с демократами десятилетней давности - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 04.10.2024 (обновлено: 13:39 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/mask-1976360591.html
Маск сравнил республиканцев с демократами десятилетней давности
Маск сравнил республиканцев с демократами десятилетней давности - РИА Новости, 04.10.2024
Маск сравнил республиканцев с демократами десятилетней давности
Американский предприниматель Илон Маск считает, что нынешние приверженцы Республиканской партии США по сути не отличаются от представителей Демократической... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:25
2024-10-04T13:39
в мире
сша
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что нынешние приверженцы Республиканской партии США по сути не отличаются от представителей Демократической партии страны десятилетней давности. "Честно говоря, сегодня республиканец — это демократ менее чем десять лет назад", - написал предприниматель в ответе одному из пользователей соцсети Х. Маск с годами становится все более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в этом году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии.
https://ria.ru/20240718/mask-1960398513.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_498:0:2455:1468_1920x0_80_0_0_5e12c1256dc1d826310b50c12a269c84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, илон маск
В мире, США, Илон Маск
Маск сравнил республиканцев с демократами десятилетней давности

Маск: республиканцы не отличаются от демократов десятилетней давности

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что нынешние приверженцы Республиканской партии США по сути не отличаются от представителей Демократической партии страны десятилетней давности.
"Честно говоря, сегодня республиканец — это демократ менее чем десять лет назад", - написал предприниматель в ответе одному из пользователей соцсети Х.
Маск с годами становится все более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в этом году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Маск ответил Байдену, обвинившему его в попытке купить выборы
18 июля, 08:30
 
В миреСШАИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала