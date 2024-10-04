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Маск сравнил республиканцев с демократами десятилетней давности
Маск сравнил республиканцев с демократами десятилетней давности - РИА Новости, 04.10.2024
Маск сравнил республиканцев с демократами десятилетней давности
Американский предприниматель Илон Маск считает, что нынешние приверженцы Республиканской партии США по сути не отличаются от представителей Демократической... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:25
2024-10-04T13:25
2024-10-04T13:39
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что нынешние приверженцы Республиканской партии США по сути не отличаются от представителей Демократической партии страны десятилетней давности. "Честно говоря, сегодня республиканец — это демократ менее чем десять лет назад", - написал предприниматель в ответе одному из пользователей соцсети Х. Маск с годами становится все более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в этом году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии.
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в мире, сша, илон маск
Маск сравнил республиканцев с демократами десятилетней давности
Маск: республиканцы не отличаются от демократов десятилетней давности
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск
считает, что нынешние приверженцы Республиканской партии США по сути не отличаются от представителей Демократической партии страны десятилетней давности.
"Честно говоря, сегодня республиканец — это демократ менее чем десять лет назад", - написал предприниматель в ответе одному из пользователей соцсети Х.
Маск с годами становится все более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в этом году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии.