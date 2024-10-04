https://ria.ru/20241004/mask-1976278179.html

СМИ: Маск скрытно поддерживал республиканцев до создания своего фонда

СМИ: Маск скрытно поддерживал республиканцев до создания своего фонда - РИА Новости, 04.10.2024

СМИ: Маск скрытно поддерживал республиканцев до создания своего фонда

Американский миллиардер Илон Маск скрытно переводил республиканцам десятки миллионов долларов пожертвований еще до того, как публично заявил об открытии своего... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T00:28

2024-10-04T00:28

2024-10-04T00:28

флорида

илон маск

дональд трамп

рон десантис

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg

ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск скрытно переводил республиканцам десятки миллионов долларов пожертвований еще до того, как публично заявил об открытии своего фонда поддержки этим летом, сообщила газета Wall Street Journal с ссылкой на источники. "Финансовые взносы, о которых ранее не сообщалось, показывают, что Маск, который, казалось, претерпел быструю политическую трансформацию в этом году, был заметной силой в финансировании республиканских инициатив и кандидатов задолго до того, как (в июле – ред.) основал супер-комитет политической активности в поддержку бывшего президента Дональда Трампа", - пишет газета. Так, осенью 2022 года в преддверии промежуточных выборов Маск пожертвовал более 50 миллионов долларов на кампанию в колеблющихся штатах против кандидатов Демократической партии. А в 2023 году бизнесмен дал 10 миллионов долларов на кампанию Рона Десантиса, губернатора Флориды, который планировал выдвигаться в президенты от республиканцев, рассказали изданию источники. "Республиканские консультанты и юристы помогли Маску не оставлять отпечатков пальцев на транзакциях. Он использовал общество с ограниченной ответственностью для отправки денег группам,… которые иногда называют "организациями социального обеспечения" или группами "темных денег" - они освобождены от раскрытия доноров и могут собирать неограниченные суммы денег от физических и юридических лиц", - сообщает Wall Street Journal. Для обсуждения переводов пожертвований стороны использовали мессенджер Signal, отмечает газета. Маск с годами становится все более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в этом году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии.

https://ria.ru/20241001/ryutte-1975674231.html

https://ria.ru/20240918/mask-1973318715.html

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

флорида, илон маск, дональд трамп, рон десантис, в мире