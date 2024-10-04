Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Маск скрытно поддерживал республиканцев до создания своего фонда - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:28 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/mask-1976278179.html
СМИ: Маск скрытно поддерживал республиканцев до создания своего фонда
СМИ: Маск скрытно поддерживал республиканцев до создания своего фонда - РИА Новости, 04.10.2024
СМИ: Маск скрытно поддерживал республиканцев до создания своего фонда
Американский миллиардер Илон Маск скрытно переводил республиканцам десятки миллионов долларов пожертвований еще до того, как публично заявил об открытии своего... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T00:28
2024-10-04T00:28
флорида
илон маск
дональд трамп
рон десантис
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск скрытно переводил республиканцам десятки миллионов долларов пожертвований еще до того, как публично заявил об открытии своего фонда поддержки этим летом, сообщила газета Wall Street Journal с ссылкой на источники. "Финансовые взносы, о которых ранее не сообщалось, показывают, что Маск, который, казалось, претерпел быструю политическую трансформацию в этом году, был заметной силой в финансировании республиканских инициатив и кандидатов задолго до того, как (в июле – ред.) основал супер-комитет политической активности в поддержку бывшего президента Дональда Трампа", - пишет газета. Так, осенью 2022 года в преддверии промежуточных выборов Маск пожертвовал более 50 миллионов долларов на кампанию в колеблющихся штатах против кандидатов Демократической партии. А в 2023 году бизнесмен дал 10 миллионов долларов на кампанию Рона Десантиса, губернатора Флориды, который планировал выдвигаться в президенты от республиканцев, рассказали изданию источники. "Республиканские консультанты и юристы помогли Маску не оставлять отпечатков пальцев на транзакциях. Он использовал общество с ограниченной ответственностью для отправки денег группам,… которые иногда называют "организациями социального обеспечения" или группами "темных денег" - они освобождены от раскрытия доноров и могут собирать неограниченные суммы денег от физических и юридических лиц", - сообщает Wall Street Journal. Для обсуждения переводов пожертвований стороны использовали мессенджер Signal, отмечает газета. Маск с годами становится все более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в этом году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии.
https://ria.ru/20241001/ryutte-1975674231.html
https://ria.ru/20240918/mask-1973318715.html
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_021ba1e01d3672a1da324ec2da11ef39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
флорида, илон маск, дональд трамп, рон десантис, в мире
Флорида, Илон Маск, Дональд Трамп, Рон Десантис, В мире
СМИ: Маск скрытно поддерживал республиканцев до создания своего фонда

WSJ: Маск скрытно поддерживал республиканцев еще до создания собственного фонда

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск скрытно переводил республиканцам десятки миллионов долларов пожертвований еще до того, как публично заявил об открытии своего фонда поддержки этим летом, сообщила газета Wall Street Journal с ссылкой на источники.
"Финансовые взносы, о которых ранее не сообщалось, показывают, что Маск, который, казалось, претерпел быструю политическую трансформацию в этом году, был заметной силой в финансировании республиканских инициатив и кандидатов задолго до того, как (в июле – ред.) основал супер-комитет политической активности в поддержку бывшего президента Дональда Трампа", - пишет газета.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Будущий генсек НАТО высказался о выборах в США
1 октября, 10:52
Так, осенью 2022 года в преддверии промежуточных выборов Маск пожертвовал более 50 миллионов долларов на кампанию в колеблющихся штатах против кандидатов Демократической партии. А в 2023 году бизнесмен дал 10 миллионов долларов на кампанию Рона Десантиса, губернатора Флориды, который планировал выдвигаться в президенты от республиканцев, рассказали изданию источники.
"Республиканские консультанты и юристы помогли Маску не оставлять отпечатков пальцев на транзакциях. Он использовал общество с ограниченной ответственностью для отправки денег группам,… которые иногда называют "организациями социального обеспечения" или группами "темных денег" - они освобождены от раскрытия доноров и могут собирать неограниченные суммы денег от физических и юридических лиц", - сообщает Wall Street Journal.
Для обсуждения переводов пожертвований стороны использовали мессенджер Signal, отмечает газета.
Маск с годами становится все более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в этом году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Маск предсказал США печальное будущее, если Трамп не победит на выборах
18 сентября, 08:36
 
ФлоридаИлон МаскДональд ТрампРон ДесантисВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала