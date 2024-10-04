https://ria.ru/20241004/markirovka-1976320766.html

Депутат Горелкин: в музыкальных стримингах появится маркировка иноагентов

Депутат Горелкин: в музыкальных стримингах появится маркировка иноагентов - РИА Новости, 05.10.2024

Депутат Горелкин: в музыкальных стримингах появится маркировка иноагентов

Российские музыкальные сервисы VK Музыка, "Звук", Яндекс Музыка и МТС Музыка с сегодняшнего дня приступают к маркировке исполнителей-иноагентов, сообщает в... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-04T11:13

2024-10-04T11:13

2024-10-05T00:29

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

антон горелкин

технологии

иноагенты

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские музыкальные сервисы VK Музыка, "Звук", Яндекс Музыка и МТС Музыка с сегодняшнего дня приступают к маркировке исполнителей-иноагентов, сообщает в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Антон Горелкин. По его словам, детали технической реализации довольно долго обсуждались с отраслью, но решение было найдено. Как отметил депутат, теперь пользователям музыкальных сервисов будут видны статусы иноагентов, за счет чего каждый сможет лично решить, стоит ли ему помогать таким артистам.Он добавил, что Роскомнадзор будет внимательно следить за тем, как платформы и правообладатели исполняют новые требования, и принимать меры в случае каких-либо нарушений.

https://ria.ru/20241001/diskord-1975685058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), антон горелкин, технологии, иноагенты