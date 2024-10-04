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Депутат Горелкин: в музыкальных стримингах появится маркировка иноагентов
Депутат Горелкин: в музыкальных стримингах появится маркировка иноагентов - РИА Новости, 05.10.2024
Депутат Горелкин: в музыкальных стримингах появится маркировка иноагентов
Российские музыкальные сервисы VK Музыка, "Звук", Яндекс Музыка и МТС Музыка с сегодняшнего дня приступают к маркировке исполнителей-иноагентов, сообщает в... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-04T11:13
2024-10-04T11:13
2024-10-05T00:29
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
антон горелкин
технологии
иноагенты
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские музыкальные сервисы VK Музыка, "Звук", Яндекс Музыка и МТС Музыка с сегодняшнего дня приступают к маркировке исполнителей-иноагентов, сообщает в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Антон Горелкин. По его словам, детали технической реализации довольно долго обсуждались с отраслью, но решение было найдено. Как отметил депутат, теперь пользователям музыкальных сервисов будут видны статусы иноагентов, за счет чего каждый сможет лично решить, стоит ли ему помогать таким артистам.Он добавил, что Роскомнадзор будет внимательно следить за тем, как платформы и правообладатели исполняют новые требования, и принимать меры в случае каких-либо нарушений.
https://ria.ru/20241001/diskord-1975685058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), антон горелкин, технологии, иноагенты
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Антон Горелкин, Технологии, иноагенты