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Жители Чагоса хотят провести акцию протеста в Лондоне - РИА Новости, 04.10.2024
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20:15 04.10.2024 (обновлено: 20:16 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/london-1976446437.html
Жители Чагоса хотят провести акцию протеста в Лондоне
Жители Чагоса хотят провести акцию протеста в Лондоне - РИА Новости, 04.10.2024
Жители Чагоса хотят провести акцию протеста в Лондоне
Группа представителей коренного населения архипелага Чагос планирует организовать в центре Лондона акцию протеста против передачи суверенитета над архипелагом... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T20:15
2024-10-04T20:16
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Группа представителей коренного населения архипелага Чагос планирует организовать в центре Лондона акцию протеста против передачи суверенитета над архипелагом Маврикию, они заявляют, что британские власти не учитывали их мнения при принятии решения, сообщает газета Independent. В четверг Великобритания объявила о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане. Маврикий и Великобритания сообщили в совместном заявлении, что политическое соглашение было подписано при поддержке и содействии Индии и США. "Группа коренных представителей Чагоса планирует акцию протеста в Вестминстере... Chagossian Voices настаивает, что правительство Великобритании "последовательно и умышленно игнорировало" их точку зрения на протяжении всего переговорного процесса", - пишет издание. Отмечается, что они намерены добиться полного участия в разработке договора. По данным Independent, проведение акции протеста запланировано на понедельник на 11.30 по местному времени (13.30 мск). Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться Британской Территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или Маврикий. В 1966 году Британия передала на пятьдесят лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года. Чагос десятилетиями был предметом споров между Великобританией и Маврикием. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над островами.
https://ria.ru/20241004/britaniya-1976285367.html
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в мире, маврикий, великобритания, индийский океан, оон, лондон
В мире, Маврикий, Великобритания, Индийский океан, ООН, Лондон
Жители Чагоса хотят провести акцию протеста в Лондоне

Independent: коренные жители Чагоса намерены провести акцию протеста в Лондоне

© Public DomainАтолл Диего-Гарсия архипелага Чагос в Индийском океане
Атолл Диего-Гарсия архипелага Чагос в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Public Domain
Атолл Диего-Гарсия архипелага Чагос в Индийском океане. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Группа представителей коренного населения архипелага Чагос планирует организовать в центре Лондона акцию протеста против передачи суверенитета над архипелагом Маврикию, они заявляют, что британские власти не учитывали их мнения при принятии решения, сообщает газета Independent.
В четверг Великобритания объявила о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане. Маврикий и Великобритания сообщили в совместном заявлении, что политическое соглашение было подписано при поддержке и содействии Индии и США.
Атолл Диего-Гарсия архипелага Чагос в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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"Группа коренных представителей Чагоса планирует акцию протеста в Вестминстере... Chagossian Voices настаивает, что правительство Великобритании "последовательно и умышленно игнорировало" их точку зрения на протяжении всего переговорного процесса", - пишет издание.
Отмечается, что они намерены добиться полного участия в разработке договора.
По данным Independent, проведение акции протеста запланировано на понедельник на 11.30 по местному времени (13.30 мск).
Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться Британской Территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или Маврикий. В 1966 году Британия передала на пятьдесят лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года.
Чагос десятилетиями был предметом споров между Великобританией и Маврикием. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над островами.
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