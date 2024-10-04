https://ria.ru/20241004/livan-1976334657.html

ЦАХАЛ заявила об обнаружении оружия "Хезболлы" в жилых домах на юге Ливана

ЦАХАЛ заявила об обнаружении оружия "Хезболлы" в жилых домах на юге Ливана - РИА Новости, 04.10.2024

ЦАХАЛ заявила об обнаружении оружия "Хезболлы" в жилых домах на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила и конфисковала несколько десятков единиц оружия шиитского движения "Хезболлах" в жилых домах на юге... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:56

2024-10-04T11:56

2024-10-04T11:56

в мире

ливан

израиль

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976172373_185:573:2805:2047_1920x0_80_0_0_963596664e2562abfb34167a13231c9e.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила и конфисковала несколько десятков единиц оружия шиитского движения "Хезболлах" в жилых домах на юге Ливана. "За последние 24 часа в ходе военных операций войска обнаружили боеприпасы для ракетных установок, противотанковые ракеты и снаряды в жилом доме… Военные также обнаружили и конфисковали десятки единиц оружия, оставленного в зданиях и домах гражданских лиц на юге Ливана. Среди найденного оружия - ракетные установки, нацеленные на территорию Израиля, противотанковые ракеты, огнестрельное оружие", - говорится в сообщении пресс-службы армии. В пресс-службе ЦАХАЛ также утверждают, что бойцы "Хезболлах" переоборудовали некоторые дома в наблюдательные пункты и заложили несколько взрывных устройств по всему району. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", за последние несколько дней израильские военные ликвидировали примерно 100 бойцов ливанского шиитского движения. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240924/tsakhal-1974427238.html

https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976124724.html

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024