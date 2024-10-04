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Попова исключила возможность распространения лихорадки Марбург в России - РИА Новости, 04.10.2024
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11:22 04.10.2024 (обновлено: 11:32 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/likhoradka-1976325014.html
Попова исключила возможность распространения лихорадки Марбург в России
Попова исключила возможность распространения лихорадки Марбург в России - РИА Новости, 04.10.2024
Попова исключила возможность распространения лихорадки Марбург в России
Распространения лихорадки Марбург на территории России гарантированно не произойдет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:22
2024-10-04T11:32
россия
общество
анна попова
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Распространения лихорадки Марбург на территории России гарантированно не произойдет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Завоз, безусловно, всегда может быть любого заболевания, для этого мы делаем все, чтобы этого не случилось, но распространения (лихорадки Марбург - ред.) в Российской Федерации гарантированно не произойдет, это я вам могу обещать", - сказала Попова журналистам.ВОЗ в начале недели заявила, что высоко оценивает риск вспышки этого вируса в Руанде, где он был подтвержден у 27 пациентов, девять из которых умерли. В среду вокзал Гамбурга перекрывали из-за симптомов этого заболевания у пассажиров, однако их анализы оказались отрицательными.Вирус передается человеку от летучих мышей и при контакте с биологическими жидкостями инфицированных. Ни вакцины, ни специальных препаратов от него пока нет.
https://ria.ru/20241003/likhoradka-1976228824.html
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россия, общество, анна попова
Россия, Общество, Анна Попова
Попова исключила возможность распространения лихорадки Марбург в России

Попова: распространения лихорадки Марбург в России гарантированно не произойдет

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Распространения лихорадки Марбург на территории России гарантированно не произойдет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Завоз, безусловно, всегда может быть любого заболевания, для этого мы делаем все, чтобы этого не случилось, но распространения (лихорадки Марбург - ред.) в Российской Федерации гарантированно не произойдет, это я вам могу обещать", - сказала Попова журналистам.
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Лихорадка Марбург не подтвердилась у пассажиров поезда в Гамбурге
3 октября, 17:45
ВОЗ в начале недели заявила, что высоко оценивает риск вспышки этого вируса в Руанде, где он был подтвержден у 27 пациентов, девять из которых умерли. В среду вокзал Гамбурга перекрывали из-за симптомов этого заболевания у пассажиров, однако их анализы оказались отрицательными.
Вирус передается человеку от летучих мышей и при контакте с биологическими жидкостями инфицированных. Ни вакцины, ни специальных препаратов от него пока нет.
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