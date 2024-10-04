https://ria.ru/20241004/likhoradka-1976325014.html

Попова исключила возможность распространения лихорадки Марбург в России

Попова исключила возможность распространения лихорадки Марбург в России - РИА Новости, 04.10.2024

Попова исключила возможность распространения лихорадки Марбург в России

Распространения лихорадки Марбург на территории России гарантированно не произойдет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:22

2024-10-04T11:22

2024-10-04T11:32

россия

общество

анна попова

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Распространения лихорадки Марбург на территории России гарантированно не произойдет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Завоз, безусловно, всегда может быть любого заболевания, для этого мы делаем все, чтобы этого не случилось, но распространения (лихорадки Марбург - ред.) в Российской Федерации гарантированно не произойдет, это я вам могу обещать", - сказала Попова журналистам.ВОЗ в начале недели заявила, что высоко оценивает риск вспышки этого вируса в Руанде, где он был подтвержден у 27 пациентов, девять из которых умерли. В среду вокзал Гамбурга перекрывали из-за симптомов этого заболевания у пассажиров, однако их анализы оказались отрицательными.Вирус передается человеку от летучих мышей и при контакте с биологическими жидкостями инфицированных. Ни вакцины, ни специальных препаратов от него пока нет.

https://ria.ru/20241003/likhoradka-1976228824.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, анна попова