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Лавров принял нового посла Армении в Москве - РИА Новости, 04.10.2024
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20:15 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/lavrov-1976446289.html
Лавров принял нового посла Армении в Москве
Лавров принял нового посла Армении в Москве - РИА Новости, 04.10.2024
Лавров принял нового посла Армении в Москве
Глава МИД России Сергей Лавров принял нового посла Армении в России Гургена Арсеняна и поздравил его с назначением, сообщается на сайте российского... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T20:15
2024-10-04T20:15
россия
армения
сергей лавров
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров принял нового посла Армении в России Гургена Арсеняна и поздравил его с назначением, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. "Четвертого октября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в России Гургена Арсеняна. Сергей Лавров тепло поздравил Гургена Арсеняна с недавним назначением на ответственную должность главы дипмиссии, пожелал успехов в работе на благо укрепления союзнических связей между нашими странами", - говорится в сообщении. Отмечается, что также были обсуждены некоторые вопросы российско-армянских отношений и региональной повестки.
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россия, армения, сергей лавров, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Армения, Сергей Лавров, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров принял нового посла Армении в Москве

Лавров поздравил нового посла Армении в России Арсеняна с назначением

© Sputnik / Aram NersesyanГурген Арсенян
Гурген Арсенян - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Sputnik / Aram Nersesyan
Гурген Арсенян. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров принял нового посла Армении в России Гургена Арсеняна и поздравил его с назначением, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«
"Четвертого октября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в России Гургена Арсеняна. Сергей Лавров тепло поздравил Гургена Арсеняна с недавним назначением на ответственную должность главы дипмиссии, пожелал успехов в работе на благо укрепления союзнических связей между нашими странами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также были обсуждены некоторые вопросы российско-армянских отношений и региональной повестки.
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