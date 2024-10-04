https://ria.ru/20241004/lavrov-1976446289.html

Лавров принял нового посла Армении в Москве

Лавров принял нового посла Армении в Москве - РИА Новости, 04.10.2024

Лавров принял нового посла Армении в Москве

Глава МИД России Сергей Лавров принял нового посла Армении в России Гургена Арсеняна и поздравил его с назначением, сообщается на сайте российского... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T20:15

2024-10-04T20:15

2024-10-04T20:15

россия

армения

сергей лавров

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров принял нового посла Армении в России Гургена Арсеняна и поздравил его с назначением, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. "Четвертого октября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в России Гургена Арсеняна. Сергей Лавров тепло поздравил Гургена Арсеняна с недавним назначением на ответственную должность главы дипмиссии, пожелал успехов в работе на благо укрепления союзнических связей между нашими странами", - говорится в сообщении. Отмечается, что также были обсуждены некоторые вопросы российско-армянских отношений и региональной повестки.

https://ria.ru/20240705/mid-1957628937.html

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армения

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, армения, сергей лавров, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)