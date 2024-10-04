https://ria.ru/20241004/lavrov-1976446289.html
Лавров принял нового посла Армении в Москве
Лавров принял нового посла Армении в Москве - РИА Новости, 04.10.2024
Лавров принял нового посла Армении в Москве
Глава МИД России Сергей Лавров принял нового посла Армении в России Гургена Арсеняна и поздравил его с назначением, сообщается на сайте российского... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T20:15
2024-10-04T20:15
2024-10-04T20:15
россия
армения
сергей лавров
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров принял нового посла Армении в России Гургена Арсеняна и поздравил его с назначением, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. "Четвертого октября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в России Гургена Арсеняна. Сергей Лавров тепло поздравил Гургена Арсеняна с недавним назначением на ответственную должность главы дипмиссии, пожелал успехов в работе на благо укрепления союзнических связей между нашими странами", - говорится в сообщении. Отмечается, что также были обсуждены некоторые вопросы российско-армянских отношений и региональной повестки.
https://ria.ru/20240705/mid-1957628937.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, сергей лавров, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Армения, Сергей Лавров, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров принял нового посла Армении в Москве
Лавров поздравил нового посла Армении в России Арсеняна с назначением