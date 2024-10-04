https://ria.ru/20241004/lavrov-1976364638.html
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана проекты в сфере энергетики
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана проекты в сфере энергетики - РИА Новости, 04.10.2024
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана проекты в сфере энергетики
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Муттаки проработку проектов в сферах энергетики и сельского хозяйства,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:39
2024-10-04T13:39
2024-10-04T13:39
афганистан
россия
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749879185_34:0:2406:1334_1920x0_80_0_0_69f2c148a509fb83bf4cc39fa60a3565.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Муттаки проработку проектов в сферах энергетики и сельского хозяйства, сообщили в российском министерстве. Встреча прошла на "на полях" шестого заседания "московского формата" консультаций по Афганистану. "Подчеркнута взаимная заинтересованность России и Афганистана в поддержании доверительных политических отношений и наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с особым акцентом на проработке проектов в сферах энергетики и сельского хозяйства", - говорится в комментарии на сайте ведомства. Главы внешнеполитических ведомств отметили ведущую роль региональных переговорных механизмов по Афганистану, в первую очередь, Московского формата консультаций, "отмечена контрпродуктивность внешнего диктата по вопросам внутреннего развития Афганистана".
https://ria.ru/20241004/lavrov-1976358785.html
https://ria.ru/20240604/shos-1950370562.html
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766280253_0:0:2893:2170_1920x0_80_0_0_f150c1dd194717cc360a9204cbf62895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, россия, сергей лавров, в мире
Афганистан, Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана проекты в сфере энергетики
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана энергетику и сельское хозяйство
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Муттаки проработку проектов в сферах энергетики и сельского хозяйства, сообщили в российском министерстве.
Встреча прошла на "на полях" шестого заседания "московского формата" консультаций по Афганистану.
"Подчеркнута взаимная заинтересованность России и Афганистана в поддержании доверительных политических отношений и наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с особым акцентом на проработке проектов в сферах энергетики и сельского хозяйства", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Главы внешнеполитических ведомств отметили ведущую роль региональных переговорных механизмов по Афганистану, в первую очередь, Московского формата консультаций, "отмечена контрпродуктивность внешнего диктата по вопросам внутреннего развития Афганистана".