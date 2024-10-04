https://ria.ru/20241004/lavrov-1976364638.html

Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана проекты в сфере энергетики

Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана проекты в сфере энергетики - РИА Новости, 04.10.2024

Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана проекты в сфере энергетики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Муттаки проработку проектов в сферах энергетики и сельского хозяйства,... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T13:39

2024-10-04T13:39

2024-10-04T13:39

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Муттаки проработку проектов в сферах энергетики и сельского хозяйства, сообщили в российском министерстве. Встреча прошла на "на полях" шестого заседания "московского формата" консультаций по Афганистану. "Подчеркнута взаимная заинтересованность России и Афганистана в поддержании доверительных политических отношений и наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с особым акцентом на проработке проектов в сферах энергетики и сельского хозяйства", - говорится в комментарии на сайте ведомства. Главы внешнеполитических ведомств отметили ведущую роль региональных переговорных механизмов по Афганистану, в первую очередь, Московского формата консультаций, "отмечена контрпродуктивность внешнего диктата по вопросам внутреннего развития Афганистана".

https://ria.ru/20241004/lavrov-1976358785.html

https://ria.ru/20240604/shos-1950370562.html

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Дарья Буймова

афганистан, россия, сергей лавров, в мире