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Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана проекты в сфере энергетики - РИА Новости, 04.10.2024
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13:39 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/lavrov-1976364638.html
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана проекты в сфере энергетики
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана проекты в сфере энергетики - РИА Новости, 04.10.2024
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана проекты в сфере энергетики
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Муттаки проработку проектов в сферах энергетики и сельского хозяйства,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:39
2024-10-04T13:39
афганистан
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Муттаки проработку проектов в сферах энергетики и сельского хозяйства, сообщили в российском министерстве. Встреча прошла на "на полях" шестого заседания "московского формата" консультаций по Афганистану. "Подчеркнута взаимная заинтересованность России и Афганистана в поддержании доверительных политических отношений и наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с особым акцентом на проработке проектов в сферах энергетики и сельского хозяйства", - говорится в комментарии на сайте ведомства. Главы внешнеполитических ведомств отметили ведущую роль региональных переговорных механизмов по Афганистану, в первую очередь, Московского формата консультаций, "отмечена контрпродуктивность внешнего диктата по вопросам внутреннего развития Афганистана".
https://ria.ru/20241004/lavrov-1976358785.html
https://ria.ru/20240604/shos-1950370562.html
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афганистан, россия, сергей лавров, в мире
Афганистан, Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана проекты в сфере энергетики

Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана энергетику и сельское хозяйство

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Муттаки проработку проектов в сферах энергетики и сельского хозяйства, сообщили в российском министерстве.
Встреча прошла на "на полях" шестого заседания "московского формата" консультаций по Афганистану.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана политические связи
Вчера, 13:15
"Подчеркнута взаимная заинтересованность России и Афганистана в поддержании доверительных политических отношений и наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с особым акцентом на проработке проектов в сферах энергетики и сельского хозяйства", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Главы внешнеполитических ведомств отметили ведущую роль региональных переговорных механизмов по Афганистану, в первую очередь, Московского формата консультаций, "отмечена контрпродуктивность внешнего диктата по вопросам внутреннего развития Афганистана".
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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