https://ria.ru/20241004/lavrov-1976358785.html

Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана политические связи

Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана политические связи - РИА Новости, 04.10.2024

Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана политические связи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Муттаки двусторонние связи, борьбу с терроризмом и наркотрафиком,... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T13:15

2024-10-04T13:15

2024-10-04T13:15

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Муттаки двусторонние связи, борьбу с терроризмом и наркотрафиком, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. "В начале заседания Сергей Викторович имел небольшую встречу с афганской делегацией, разговор касался двустороннего взаимодействия между Россией и Афганистаном в политической и экономической областях", - сказал он по итогам встречи "московского формата" по Афганистану. По его словам, стороны уделили много внимания "совместной борьбе с терроризмом и наркотиками".

https://ria.ru/20241004/lavrov-1976327197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, россия, сергей лавров, замир кабулов