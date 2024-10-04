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Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана политические связи - РИА Новости, 04.10.2024
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13:15 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/lavrov-1976358785.html
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана политические связи
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана политические связи - РИА Новости, 04.10.2024
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана политические связи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Муттаки двусторонние связи, борьбу с терроризмом и наркотрафиком,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:15
2024-10-04T13:15
в мире
афганистан
россия
сергей лавров
замир кабулов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Муттаки двусторонние связи, борьбу с терроризмом и наркотрафиком, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. "В начале заседания Сергей Викторович имел небольшую встречу с афганской делегацией, разговор касался двустороннего взаимодействия между Россией и Афганистаном в политической и экономической областях", - сказал он по итогам встречи "московского формата" по Афганистану. По его словам, стороны уделили много внимания "совместной борьбе с терроризмом и наркотиками".
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в мире, афганистан, россия, сергей лавров, замир кабулов
В мире, Афганистан, Россия, Сергей Лавров, Замир Кабулов
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана политические связи

Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана борьбу с терроризмом и наркотрафиком

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Муттаки двусторонние связи, борьбу с терроризмом и наркотрафиком, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
"В начале заседания Сергей Викторович имел небольшую встречу с афганской делегацией, разговор касался двустороннего взаимодействия между Россией и Афганистаном в политической и экономической областях", - сказал он по итогам встречи "московского формата" по Афганистану.
По его словам, стороны уделили много внимания "совместной борьбе с терроризмом и наркотиками".
VI заседание московского формата консультаций по Афганистану. 4 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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