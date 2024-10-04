https://ria.ru/20241004/lavrov-1976358785.html
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана политические связи
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана политические связи - РИА Новости, 04.10.2024
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана политические связи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Муттаки двусторонние связи, борьбу с терроризмом и наркотрафиком,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:15
2024-10-04T13:15
2024-10-04T13:15
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сергей лавров
замир кабулов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Муттаки двусторонние связи, борьбу с терроризмом и наркотрафиком, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. "В начале заседания Сергей Викторович имел небольшую встречу с афганской делегацией, разговор касался двустороннего взаимодействия между Россией и Афганистаном в политической и экономической областях", - сказал он по итогам встречи "московского формата" по Афганистану. По его словам, стороны уделили много внимания "совместной борьбе с терроризмом и наркотиками".
https://ria.ru/20241004/lavrov-1976327197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, россия, сергей лавров, замир кабулов
В мире, Афганистан, Россия, Сергей Лавров, Замир Кабулов
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана политические связи
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана борьбу с терроризмом и наркотрафиком
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Муттаки двусторонние связи, борьбу с терроризмом и наркотрафиком, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
"В начале заседания Сергей Викторович имел небольшую встречу с афганской делегацией, разговор касался двустороннего взаимодействия между Россией и Афганистаном в политической и экономической областях", - сказал он по итогам встречи "московского формата" по Афганистану.
По его словам, стороны уделили много внимания "совместной борьбе с терроризмом и наркотиками".