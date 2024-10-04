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Лавров выразил признательность Южной Осетии за позицию по СВО - РИА Новости, 04.10.2024
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11:51 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/lavrov-1976333338.html
Лавров выразил признательность Южной Осетии за позицию по СВО
Лавров выразил признательность Южной Осетии за позицию по СВО - РИА Новости, 04.10.2024
Лавров выразил признательность Южной Осетии за позицию по СВО
Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с югоосетинским коллегой Асхаром Джиоевым выразил руководству республики признательность за позицию относительно... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:51
2024-10-04T11:51
южная осетия
россия
украина
сергей лавров
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политика
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с югоосетинским коллегой Асхаром Джиоевым выразил руководству республики признательность за позицию относительно спецоперации. "Еще раз хочу выразить нашу признательность за вашу принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, которую вооруженные силы Российской Федерации проводят в ответ на попытки натовцев превратить Украину в инструмент создания угроз безопасности Российской Федерации и в инструмент истребления всего русского, что было веками неотъемлемой частью истории Донбасса, Новороссии, Крыма", - сказал Лавров главе МИД Южной Осетии. Российский министр отметил помощь, которую южноосетинская сторона оказывает бойцам и жителям охваченных конфликтом субъектов. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев уделяет личное внимание вопросам гуманитарного содействия пострадавшим, отметил Лавров. "Мы особо отметили, что народ Южной Осетии оказывает содействие гражданам России, которые пострадали от террористической атаки Украины на Курскую область", - сказал министр, попросив коллегу передать руководству Юго-Осетинского государственного университета благодарность за готовность безвозмездно организовать обучение студентов из Курской области.
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южная осетия, россия, украина, сергей лавров, алан гаглоев, политика
Южная Осетия, Россия, Украина, Сергей Лавров, Алан Гаглоев, Политика
Лавров выразил признательность Южной Осетии за позицию по СВО

Лавров поблагодарил главу МИД Южной Осетии Джиоева за позицию по спецоперации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с югоосетинским коллегой Асхаром Джиоевым выразил руководству республики признательность за позицию относительно спецоперации.
"Еще раз хочу выразить нашу признательность за вашу принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, которую вооруженные силы Российской Федерации проводят в ответ на попытки натовцев превратить Украину в инструмент создания угроз безопасности Российской Федерации и в инструмент истребления всего русского, что было веками неотъемлемой частью истории Донбасса, Новороссии, Крыма", - сказал Лавров главе МИД Южной Осетии.
Российский министр отметил помощь, которую южноосетинская сторона оказывает бойцам и жителям охваченных конфликтом субъектов. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев уделяет личное внимание вопросам гуманитарного содействия пострадавшим, отметил Лавров.
"Мы особо отметили, что народ Южной Осетии оказывает содействие гражданам России, которые пострадали от террористической атаки Украины на Курскую область", - сказал министр, попросив коллегу передать руководству Юго-Осетинского государственного университета благодарность за готовность безвозмездно организовать обучение студентов из Курской области.
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Южная ОсетияРоссияУкраинаСергей ЛавровАлан ГаглоевПолитика
 
 
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