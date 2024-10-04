https://ria.ru/20241004/lavrov-1976333338.html

Лавров выразил признательность Южной Осетии за позицию по СВО

Лавров выразил признательность Южной Осетии за позицию по СВО - РИА Новости, 04.10.2024

Лавров выразил признательность Южной Осетии за позицию по СВО

Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с югоосетинским коллегой Асхаром Джиоевым выразил руководству республики признательность за позицию относительно... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:51

2024-10-04T11:51

2024-10-04T11:51

южная осетия

россия

украина

сергей лавров

алан гаглоев

политика

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с югоосетинским коллегой Асхаром Джиоевым выразил руководству республики признательность за позицию относительно спецоперации. "Еще раз хочу выразить нашу признательность за вашу принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, которую вооруженные силы Российской Федерации проводят в ответ на попытки натовцев превратить Украину в инструмент создания угроз безопасности Российской Федерации и в инструмент истребления всего русского, что было веками неотъемлемой частью истории Донбасса, Новороссии, Крыма", - сказал Лавров главе МИД Южной Осетии. Российский министр отметил помощь, которую южноосетинская сторона оказывает бойцам и жителям охваченных конфликтом субъектов. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев уделяет личное внимание вопросам гуманитарного содействия пострадавшим, отметил Лавров. "Мы особо отметили, что народ Южной Осетии оказывает содействие гражданам России, которые пострадали от террористической атаки Украины на Курскую область", - сказал министр, попросив коллегу передать руководству Юго-Осетинского государственного университета благодарность за готовность безвозмездно организовать обучение студентов из Курской области.

https://ria.ru/20240625/lavrov-1955333530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южная осетия, россия, украина, сергей лавров, алан гаглоев, политика