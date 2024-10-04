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Лавров обсудит с Джиоевым, где удобнее проводить дискуссии по Закавказью - РИА Новости, 04.10.2024
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11:38 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/lavrov-1976328290.html
Лавров обсудит с Джиоевым, где удобнее проводить дискуссии по Закавказью
Лавров обсудит с Джиоевым, где удобнее проводить дискуссии по Закавказью - РИА Новости, 04.10.2024
Лавров обсудит с Джиоевым, где удобнее проводить дискуссии по Закавказью
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что планирует обсудить на встрече с министром иностранных дел Южной Осетии Ахсаром Джиоевым, где удобнее проводить дискуссии РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:38
2024-10-04T11:38
в мире
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сергей лавров
михаил галузин
евросоюз
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что планирует обсудить на встрече с министром иностранных дел Южной Осетии Ахсаром Джиоевым, где удобнее проводить дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, которые до этого проходили в Женеве. "Плотно работаем вместе с нашим абхазскими друзьями в рамках консультаций по Закавказью, которые до недавнего времени проходили в Женеве. Сейчас посмотрим, где более удобно такого рода встречи организовывать", - сказал он в начале переговоров. Ранее Москва заявила, что дискуссии по Закавказью, проходившие до сих пор в Женеве, следует перенести из Швейцарии в другую страну, поскольку "женевская площадка перестала быть комфортной для России и ее союзников". Женевские дискуссии по Закавказью - международный форум для обеспечения предсказуемости, безопасности и стабильности в регионе, а также поддержания прямого равноправного диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Дискуссии открылись 15 октября 2008 года, в них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп – по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике. В Женеве 25-26 июня состоялся 61-й раунд в формате дискуссий, делегацию России возглавлял замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
https://ria.ru/20241002/peregovory-1975955609.html
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в мире, россия, закавказье, женева (город), сергей лавров, михаил галузин, евросоюз, оон, обсе
В мире, Россия, Закавказье, Женева (город), Сергей Лавров, Михаил Галузин, Евросоюз, ООН, ОБСЕ
Лавров обсудит с Джиоевым, где удобнее проводить дискуссии по Закавказью

Лавров обсудит с главой МИД Южной Осетии место проведения диалога по Закавказью

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что планирует обсудить на встрече с министром иностранных дел Южной Осетии Ахсаром Джиоевым, где удобнее проводить дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, которые до этого проходили в Женеве.
"Плотно работаем вместе с нашим абхазскими друзьями в рамках консультаций по Закавказью, которые до недавнего времени проходили в Женеве. Сейчас посмотрим, где более удобно такого рода встречи организовывать", - сказал он в начале переговоров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Лавров проведет переговоры с коллегами из Абхазии и Южной Осетии
2 октября, 14:47
Ранее Москва заявила, что дискуссии по Закавказью, проходившие до сих пор в Женеве, следует перенести из Швейцарии в другую страну, поскольку "женевская площадка перестала быть комфортной для России и ее союзников".
Женевские дискуссии по Закавказью - международный форум для обеспечения предсказуемости, безопасности и стабильности в регионе, а также поддержания прямого равноправного диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Дискуссии открылись 15 октября 2008 года, в них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп – по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике. В Женеве 25-26 июня состоялся 61-й раунд в формате дискуссий, делегацию России возглавлял замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Захарова рассказала о переносе женевских дискуссий по Закавказью
14 апреля, 07:30
 
В миреРоссияЗакавказьеЖенева (город)Сергей ЛавровМихаил ГалузинЕвросоюзООНОБСЕ
 
 
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