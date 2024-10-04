https://ria.ru/20241004/lavrov-1976328290.html

Лавров обсудит с Джиоевым, где удобнее проводить дискуссии по Закавказью

Лавров обсудит с Джиоевым, где удобнее проводить дискуссии по Закавказью - РИА Новости, 04.10.2024

Лавров обсудит с Джиоевым, где удобнее проводить дискуссии по Закавказью

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что планирует обсудить на встрече с министром иностранных дел Южной Осетии Ахсаром Джиоевым, где удобнее проводить дискуссии РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:38

2024-10-04T11:38

2024-10-04T11:38

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закавказье

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михаил галузин

евросоюз

оон

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что планирует обсудить на встрече с министром иностранных дел Южной Осетии Ахсаром Джиоевым, где удобнее проводить дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, которые до этого проходили в Женеве. "Плотно работаем вместе с нашим абхазскими друзьями в рамках консультаций по Закавказью, которые до недавнего времени проходили в Женеве. Сейчас посмотрим, где более удобно такого рода встречи организовывать", - сказал он в начале переговоров. Ранее Москва заявила, что дискуссии по Закавказью, проходившие до сих пор в Женеве, следует перенести из Швейцарии в другую страну, поскольку "женевская площадка перестала быть комфортной для России и ее союзников". Женевские дискуссии по Закавказью - международный форум для обеспечения предсказуемости, безопасности и стабильности в регионе, а также поддержания прямого равноправного диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Дискуссии открылись 15 октября 2008 года, в них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп – по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике. В Женеве 25-26 июня состоялся 61-й раунд в формате дискуссий, делегацию России возглавлял замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

https://ria.ru/20241002/peregovory-1975955609.html

https://ria.ru/20240414/zakharova-1939900290.html

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закавказье

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, закавказье, женева (город), сергей лавров, михаил галузин, евросоюз, оон, обсе