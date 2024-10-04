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Украина и США обучают террористов в САР, заявил Лавров - РИА Новости, 04.10.2024
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11:13 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/lavrov-1976321737.html
Украина и США обучают террористов в САР, заявил Лавров
Украина и США обучают террористов в САР, заявил Лавров - РИА Новости, 04.10.2024
Украина и США обучают террористов в САР, заявил Лавров
Украина в координации с США обучает в Сирии террористов новым технологиям для боевых действий против российских военных в САР, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:13
2024-10-04T11:13
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украина в координации с США обучает в Сирии террористов новым технологиям для боевых действий против российских военных в САР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Западная коалиция и сейчас продолжает наносить удары по территории Сирии, фактически вдохновляя режим в Киеве на аналогичную террористическую активность в российских регионах, когда наносятся удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, кстати, при прямом содействии того же Запада. Да и на территории Сирии режим Владимира Зеленского в координации с американцами обучает террористов из "Хейят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ - ред.) новым технологиям производства БПЛА с целью боевых действий против российских Вооруженных Сил в САР", - говорится в его статье, опубликованной на сайте российского дипведомства.Ранее сирийский осведомленный источник сообщил РИА Новости, что Киев в координации с США ведет активные действия по обучению террористов группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) новым технологиям производства БПЛА для открытия в ближайшем будущем нового фронта в Сирии против российских сил, которые там находятся.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
Украина и США обучают террористов в САР, заявил Лавров

Лавров: Украина и США обучают террористов в САР для действий против России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украина в координации с США обучает в Сирии террористов новым технологиям для боевых действий против российских военных в САР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Западная коалиция и сейчас продолжает наносить удары по территории Сирии, фактически вдохновляя режим в Киеве на аналогичную террористическую активность в российских регионах, когда наносятся удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, кстати, при прямом содействии того же Запада. Да и на территории Сирии режим Владимира Зеленского в координации с американцами обучает террористов из "Хейят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ - ред.) новым технологиям производства БПЛА с целью боевых действий против российских Вооруженных Сил в САР", - говорится в его статье, опубликованной на сайте российского дипведомства.
Ранее сирийский осведомленный источник сообщил РИА Новости, что Киев в координации с США ведет активные действия по обучению террористов группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) новым технологиям производства БПЛА для открытия в ближайшем будущем нового фронта в Сирии против российских сил, которые там находятся.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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