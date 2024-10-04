Лавров назвал условие диалога с Европой о евразийской безопасности
Лавров: Россия не исключает Европу из диалога о евразийской безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия не исключает европейские государства из диалога о евразийской безопасности, при условии их невовлеченности в деструктивные действия против других стран Евразии, заявил глава МИД Сергей Лавров в своей статье, опубликованной на сайте российского дипведомства.
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"Мы не занимаемся "отгораживанием" и не исключаем из диалога европейские государства — при условии их искренней заинтересованности и невовлеченности в деструктивные действия, направленные против других стран Евразии — континента, простирающегося от Лиссабона до Владивостока и от Москвы до Эр-Рияда, Нью-Дели, Пекина и Джакарты", — подчеркнул министр.
Он напомнил, что Россия выдвинула инициативу формирования инклюзивной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. При этом она открыта для всех государств и организаций континента, готовых сообща работать над поиском общеприемлемых решений, используя взаимосвязанность и естественные конкурентные преимущества единого евразийского пространства, отметил министр.
Он указал, что российская инициатива базируется на понимании необходимости принятия на себя странами и многосторонними структурами евразийского региона ответственности за обеспечение собственной безопасности – в соответствии с принципом "евразийским проблемам – евразийские решения".
Во время встречи с руководством МИД 14 июня президент России Владимир Путин предложил наладить диалог со всеми потенциальными участниками новой системы безопасности в Евразии. По его словам, для продвижения этой идеи нужно активизировать диалог в Союзном государстве, ОДКБ, Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Содружестве независимых государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).