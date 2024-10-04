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Лавров назвал условие диалога с Европой о евразийской безопасности - РИА Новости, 04.10.2024
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10:50 04.10.2024 (обновлено: 11:13 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/lavrov-1976317948.html
Лавров назвал условие диалога с Европой о евразийской безопасности
Лавров назвал условие диалога с Европой о евразийской безопасности - РИА Новости, 04.10.2024
Лавров назвал условие диалога с Европой о евразийской безопасности
Россия не исключает европейские государства из диалога о евразийской безопасности, при условии их невовлеченности в деструктивные действия против других стран... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:50
2024-10-04T11:13
европа
россия
евразия
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия не исключает европейские государства из диалога о евразийской безопасности, при условии их невовлеченности в деструктивные действия против других стран Евразии, заявил глава МИД Сергей Лавров в своей статье, опубликованной на сайте российского дипведомства."Мы не занимаемся "отгораживанием" и не исключаем из диалога европейские государства — при условии их искренней заинтересованности и невовлеченности в деструктивные действия, направленные против других стран Евразии — континента, простирающегося от Лиссабона до Владивостока и от Москвы до Эр-Рияда, Нью-Дели, Пекина и Джакарты", — подчеркнул министр.Он напомнил, что Россия выдвинула инициативу формирования инклюзивной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. При этом она открыта для всех государств и организаций континента, готовых сообща работать над поиском общеприемлемых решений, используя взаимосвязанность и естественные конкурентные преимущества единого евразийского пространства, отметил министр.Он указал, что российская инициатива базируется на понимании необходимости принятия на себя странами и многосторонними структурами евразийского региона ответственности за обеспечение собственной безопасности – в соответствии с принципом "евразийским проблемам – евразийские решения".Во время встречи с руководством МИД 14 июня президент России Владимир Путин предложил наладить диалог со всеми потенциальными участниками новой системы безопасности в Евразии. По его словам, для продвижения этой идеи нужно активизировать диалог в Союзном государстве, ОДКБ, Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Содружестве независимых государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
https://ria.ru/20240928/minsk-1975293190.html
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европа, россия, евразия, в мире, сергей лавров
Европа, Россия, Евразия, В мире, Сергей Лавров
Лавров назвал условие диалога с Европой о евразийской безопасности

Лавров: Россия не исключает Европу из диалога о евразийской безопасности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия не исключает европейские государства из диалога о евразийской безопасности, при условии их невовлеченности в деструктивные действия против других стран Евразии, заявил глава МИД Сергей Лавров в своей статье, опубликованной на сайте российского дипведомства.
«
"Мы не занимаемся "отгораживанием" и не исключаем из диалога европейские государства — при условии их искренней заинтересованности и невовлеченности в деструктивные действия, направленные против других стран Евразии — континента, простирающегося от Лиссабона до Владивостока и от Москвы до Эр-Рияда, Нью-Дели, Пекина и Джакарты", — подчеркнул министр.
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков во время выступления на сессии Генассамблеи ООН. 28 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Минск продолжит продвигать инициативу глобального диалога по безопасности
28 сентября, 23:31
Он напомнил, что Россия выдвинула инициативу формирования инклюзивной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. При этом она открыта для всех государств и организаций континента, готовых сообща работать над поиском общеприемлемых решений, используя взаимосвязанность и естественные конкурентные преимущества единого евразийского пространства, отметил министр.
Он указал, что российская инициатива базируется на понимании необходимости принятия на себя странами и многосторонними структурами евразийского региона ответственности за обеспечение собственной безопасности – в соответствии с принципом "евразийским проблемам – евразийские решения".
Во время встречи с руководством МИД 14 июня президент России Владимир Путин предложил наладить диалог со всеми потенциальными участниками новой системы безопасности в Евразии. По его словам, для продвижения этой идеи нужно активизировать диалог в Союзном государстве, ОДКБ, Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Содружестве независимых государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Государственные флаги стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
ОДКБ предлагала НАТО диалог о системе безопасности, заявил постпред России
13 июля, 06:34
 
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