https://ria.ru/20241004/kuzbass-1976378846.html

В Кузбассе установили копию памятника Воину-Освободителю

В Кузбассе установили копию памятника Воину-Освободителю - РИА Новости, 04.10.2024

В Кузбассе установили копию памятника Воину-Освободителю

Копию памятника Воину-Освободителю установили на вершине воинской славы имени Николая Масалова в Кузнецком Алатау, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:29

2024-10-04T14:29

2024-10-04T14:29

кемеровская область

россия

сталинград

юнармия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731502594_0:318:1080:926_1920x0_80_0_0_16fb9e885ed83ede5d0604ec2047f7a2.jpg

КЕМЕРОВО, 4 окт – РИА Новости. Копию памятника Воину-Освободителю установили на вершине воинской славы имени Николая Масалова в Кузнецком Алатау, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. Знаменщик 220-го гвардейского полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии, старший сержант Масалов свою первую награду получил за оборону Сталинграда, а 30 апреля 1945 года в Берлине он спас из-под обстрела немецкую девочку. В Кемерово 3 ноября 2022 года был открыт мемориальный комплекс с копией монумента Воину-Освободителю, стоящему в берлинском Трептов-парке. В апреле 2024 года в соответствии с распоряжением правительства РФ было принято решение присвоить имя Масалова безымянной горе с координатами 53°42,8' северной широты, 88°54,6' восточной долготы и абсолютной высотой 881,7 метра. С идеей увековечить память Масалова в рамках регионального проекта "Вершины воинской славы" выступили активисты общественных организаций и депутаты парламента Кузбасса. "На горной вершине Кузнецкого Алатау, которая названа в честь героя Кузбасса Николая Масалова, установлена копия мемориала Воину-Освободителю. Инициаторами проекта стали члены регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", – говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что в июле 2024 года группа активистов прошла по туристическому маршруту, провела необходимые технические изыскания, расчистила отдельные участки подъема, а также разместила таблички-указатели. В течение двух месяцев из высокопрочного инженерного пластика был изготовлен памятник — копия мемориала Воину-Освободителю. Его высота составила 170 сантиметров, вес — 50 килограммов. Основные работы по монтажу производились представителями регионального штаба "Юнармии", филиала Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", а также Кузбасского центра "Дом Юнармии". Они использовали строительные материалы общим весом около тонны: цемент, щебень, песок, арматуру, пиломатериал. Доставку материалов с помощью вертолета организовали сотрудники Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Кемеровской области. Отмечается, что в фундамент памятника заложена "капсула времени" с посланием к будущему поколению. Она будет вскрыта через 30 лет. Весной 2025 года состоятся первые восхождения юных туристов, поисковиков и юнармейцев к вершине воинской славы имени Николая Масалова.

https://ria.ru/20240315/tsivilev-1933254251.html

https://ria.ru/20240509/pamyatnik-1944970527.html

кемеровская область

россия

сталинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кемеровская область, россия, сталинград, юнармия, общество