https://ria.ru/20241004/kuzbass-1976378846.html
В Кузбассе установили копию памятника Воину-Освободителю
В Кузбассе установили копию памятника Воину-Освободителю - РИА Новости, 04.10.2024
В Кузбассе установили копию памятника Воину-Освободителю
Копию памятника Воину-Освободителю установили на вершине воинской славы имени Николая Масалова в Кузнецком Алатау, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:29
2024-10-04T14:29
2024-10-04T14:29
кемеровская область
россия
сталинград
юнармия
общество
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КЕМЕРОВО, 4 окт – РИА Новости. Копию памятника Воину-Освободителю установили на вершине воинской славы имени Николая Масалова в Кузнецком Алатау, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. Знаменщик 220-го гвардейского полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии, старший сержант Масалов свою первую награду получил за оборону Сталинграда, а 30 апреля 1945 года в Берлине он спас из-под обстрела немецкую девочку. В Кемерово 3 ноября 2022 года был открыт мемориальный комплекс с копией монумента Воину-Освободителю, стоящему в берлинском Трептов-парке. В апреле 2024 года в соответствии с распоряжением правительства РФ было принято решение присвоить имя Масалова безымянной горе с координатами 53°42,8' северной широты, 88°54,6' восточной долготы и абсолютной высотой 881,7 метра. С идеей увековечить память Масалова в рамках регионального проекта "Вершины воинской славы" выступили активисты общественных организаций и депутаты парламента Кузбасса. "На горной вершине Кузнецкого Алатау, которая названа в честь героя Кузбасса Николая Масалова, установлена копия мемориала Воину-Освободителю. Инициаторами проекта стали члены регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", – говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что в июле 2024 года группа активистов прошла по туристическому маршруту, провела необходимые технические изыскания, расчистила отдельные участки подъема, а также разместила таблички-указатели. В течение двух месяцев из высокопрочного инженерного пластика был изготовлен памятник — копия мемориала Воину-Освободителю. Его высота составила 170 сантиметров, вес — 50 килограммов. Основные работы по монтажу производились представителями регионального штаба "Юнармии", филиала Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", а также Кузбасского центра "Дом Юнармии". Они использовали строительные материалы общим весом около тонны: цемент, щебень, песок, арматуру, пиломатериал. Доставку материалов с помощью вертолета организовали сотрудники Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Кемеровской области. Отмечается, что в фундамент памятника заложена "капсула времени" с посланием к будущему поколению. Она будет вскрыта через 30 лет. Весной 2025 года состоятся первые восхождения юных туристов, поисковиков и юнармейцев к вершине воинской славы имени Николая Масалова.
https://ria.ru/20240315/tsivilev-1933254251.html
https://ria.ru/20240509/pamyatnik-1944970527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, россия, сталинград, юнармия, общество
Кемеровская область, Россия, Сталинград, Юнармия, Общество
В Кузбассе установили копию памятника Воину-Освободителю
Копию памятника Воину-Освободителю установили на одной из вершин Алатау
КЕМЕРОВО, 4 окт – РИА Новости. Копию памятника Воину-Освободителю установили на вершине воинской славы имени Николая Масалова в Кузнецком Алатау, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
Знаменщик 220-го гвардейского полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии, старший сержант Масалов свою первую награду получил за оборону Сталинграда
, а 30 апреля 1945 года в Берлине
он спас из-под обстрела немецкую девочку. В Кемерово
3 ноября 2022 года был открыт мемориальный комплекс с копией монумента Воину-Освободителю, стоящему в берлинском Трептов-парке. В апреле 2024 года в соответствии с распоряжением правительства РФ
было принято решение присвоить имя Масалова безымянной горе с координатами 53°42,8' северной широты, 88°54,6' восточной долготы и абсолютной высотой 881,7 метра. С идеей увековечить память Масалова в рамках регионального проекта "Вершины воинской славы" выступили активисты общественных организаций и депутаты парламента Кузбасса.
"На горной вершине Кузнецкого Алатау, которая названа в честь героя Кузбасса Николая Масалова, установлена копия мемориала Воину-Освободителю. Инициаторами проекта стали члены регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия
", – говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что в июле 2024 года группа активистов прошла по туристическому маршруту, провела необходимые технические изыскания, расчистила отдельные участки подъема, а также разместила таблички-указатели. В течение двух месяцев из высокопрочного инженерного пластика был изготовлен памятник — копия мемориала Воину-Освободителю. Его высота составила 170 сантиметров, вес — 50 килограммов.
Основные работы по монтажу производились представителями регионального штаба "Юнармии", филиала Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", а также Кузбасского центра "Дом Юнармии". Они использовали строительные материалы общим весом около тонны: цемент, щебень, песок, арматуру, пиломатериал. Доставку материалов с помощью вертолета организовали сотрудники Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Кемеровской области.
Отмечается, что в фундамент памятника заложена "капсула времени" с посланием к будущему поколению. Она будет вскрыта через 30 лет.
Весной 2025 года состоятся первые восхождения юных туристов, поисковиков и юнармейцев к вершине воинской славы имени Николая Масалова.