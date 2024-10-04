https://ria.ru/20241004/kushner-1976394642.html

СМИ узнали, о чем говорил зять Трампа с саудовским наследным принцем

СМИ узнали, о чем говорил зять Трампа с саудовским наследным принцем - РИА Новости, 04.10.2024

СМИ узнали, о чем говорил зять Трампа с саудовским наследным принцем

Зять и экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер неоднократно общался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T15:39

2024-10-04T15:39

2024-10-04T15:39

в мире

цены на нефть

сша

саудовская аравия

израиль

джаред кушнер

дональд трамп

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Зять и экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер неоднократно общался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на тему возможности проведения американо-саудовских переговоров с участием Израиля, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. Джаред Кушнер занимал должность старшего советника президента США с 2017 по 2021 год, в частности, курировал отношения США с Израилем, подготавливал "Сделку века" для урегулирования палестино-израильского конфликта, а также был организатором переговоров, которые привели к подписанию "Авраамовых мирных соглашений". "Джаред Кушнер… неоднократно обсуждал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом возможность проведения американо-саудовских дипломатических переговоров с участием Израиля после того, как покинул Белый дом под руководством Трампа", - передает издание. Когда именно проходили переговоры между Кушнером и бен Салманом не уточняется. По мнению нескольких источников, если Трамп победит на выборах в ноябре, Кушнер, вероятно, будет участвовать в проведении переговоров с Саудовской Аравией, хотя и в неофициальном порядке.

https://ria.ru/20240505/ssha-1943927866.html

сша

саудовская аравия

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, саудовская аравия, израиль, джаред кушнер, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)