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СМИ узнали, о чем говорил зять Трампа с саудовским наследным принцем - РИА Новости, 04.10.2024
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15:39 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/kushner-1976394642.html
СМИ узнали, о чем говорил зять Трампа с саудовским наследным принцем
СМИ узнали, о чем говорил зять Трампа с саудовским наследным принцем - РИА Новости, 04.10.2024
СМИ узнали, о чем говорил зять Трампа с саудовским наследным принцем
Зять и экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер неоднократно общался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:39
2024-10-04T15:39
в мире
цены на нефть
сша
саудовская аравия
израиль
джаред кушнер
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Зять и экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер неоднократно общался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на тему возможности проведения американо-саудовских переговоров с участием Израиля, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. Джаред Кушнер занимал должность старшего советника президента США с 2017 по 2021 год, в частности, курировал отношения США с Израилем, подготавливал "Сделку века" для урегулирования палестино-израильского конфликта, а также был организатором переговоров, которые привели к подписанию "Авраамовых мирных соглашений". "Джаред Кушнер… неоднократно обсуждал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом возможность проведения американо-саудовских дипломатических переговоров с участием Израиля после того, как покинул Белый дом под руководством Трампа", - передает издание. Когда именно проходили переговоры между Кушнером и бен Салманом не уточняется. По мнению нескольких источников, если Трамп победит на выборах в ноябре, Кушнер, вероятно, будет участвовать в проведении переговоров с Саудовской Аравией, хотя и в неофициальном порядке.
https://ria.ru/20240505/ssha-1943927866.html
сша
саудовская аравия
израиль
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в мире, цены на нефть, сша, саудовская аравия, израиль, джаред кушнер, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, Цены на нефть, США, Саудовская Аравия, Израиль, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
СМИ узнали, о чем говорил зять Трампа с саудовским наследным принцем

Reuters: Кушнер обсуждал с саудовским принцем переговоры при участии Израиля

© AP Photo / Evan VucciДжаред Кушнер
Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Джаред Кушнер . Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Зять и экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер неоднократно общался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на тему возможности проведения американо-саудовских переговоров с участием Израиля, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Джаред Кушнер занимал должность старшего советника президента США с 2017 по 2021 год, в частности, курировал отношения США с Израилем, подготавливал "Сделку века" для урегулирования палестино-израильского конфликта, а также был организатором переговоров, которые привели к подписанию "Авраамовых мирных соглашений".
«
"Джаред Кушнер… неоднократно обсуждал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом возможность проведения американо-саудовских дипломатических переговоров с участием Израиля после того, как покинул Белый дом под руководством Трампа", - передает издание. Когда именно проходили переговоры между Кушнером и бен Салманом не уточняется.
По мнению нескольких источников, если Трамп победит на выборах в ноябре, Кушнер, вероятно, будет участвовать в проведении переговоров с Саудовской Аравией, хотя и в неофициальном порядке.
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
СМИ: США назвали Саудовской Аравии условие для подписания военного договора
5 мая, 05:42
 
В миреЦены на нефтьСШАСаудовская АравияИзраильДжаред КушнерДональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
 
 
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