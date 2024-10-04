https://ria.ru/20241004/kurskaya-1976418529.html

В Курской области уничтожили пункт временной дислокации подразделения ВСУ

В Курской области уничтожили пункт временной дислокации подразделения ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024

В Курской области уничтожили пункт временной дислокации подразделения ВСУ

Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения пункта временной дислокации подразделения ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:25

2024-10-04T17:25

2024-10-04T17:38

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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безопасность

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения пункта временной дислокации подразделения ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в приграничном районе Курской области.В описании к видео говорится, что в ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" был вскрыт пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, обустроенный в приграничном районе Курской области.После определения и подтверждения точных координат места нахождения боевиков ВСУ было принято решение о точечном огневом воздействии, отметили в МО РФ."В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА "Иноходец" прямого ракетного удара пункт временной дислокации подразделения ВСУ был уничтожен. Результативность ракетного удара в режиме реального времени подтверждается кадрами объективного контроля", - добавили в ведомстве.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 4 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 20,2 тысячи военных, 135 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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https://ria.ru/20241004/ugledar-1976333904.html

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Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения пункта временной дислокации подразделения ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в приграничном районе Курской области. 2024-10-04T17:25 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность