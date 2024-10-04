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Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 04.10.2024
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ, беспилотник сбит над Курской областью, сообщили в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:59
2024-10-04T16:59
2024-10-04T16:59
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киев
курская область
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ, беспилотник сбит над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "Четвертого октября около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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россия, киев, курская область
Россия, Киев, Курская область
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью