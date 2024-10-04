https://ria.ru/20241004/kursk-1976413491.html

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 04.10.2024

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ, беспилотник сбит над Курской областью, сообщили в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:59

2024-10-04T16:59

2024-10-04T16:59

россия

киев

курская область

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ, беспилотник сбит над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "Четвертого октября около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

https://ria.ru/20241004/zaporozhe-1976393500.html

россия

киев

курская область

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россия, киев, курская область