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Около 60 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в МО

Около 60 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в МО - РИА Новости, 04.10.2024

Около 60 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в МО

С января жители Подмосковья сдали около 60 тонн крови и ее компонентов. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на вице-губернатора Московской области Людмилу... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:33

2024-10-04T16:33

2024-10-04T16:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. С января жители Подмосковья сдали около 60 тонн крови и ее компонентов. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на вице-губернатора Московской области Людмилу Болатаеву."В этом году донорами стали свыше 50 тысяч человек, из них более 14 тысяч – впервые. Мы продолжаем развивать региональную службу крови. Нельзя не отметить, что большая часть доноров сдает кровь на безвозмездной основе", – отметила Болатаева.Также с января порядка 70 автомобилей неотложной помощи поступило в медицинские учреждения. Машины закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".

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2024

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московская область (подмосковье)