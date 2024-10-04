https://ria.ru/20241004/kronshtadt-1976392725.html

В Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов

В Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 04.10.2024

В Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Кронштадтской гавани, проводится проверка, сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T15:36

2024-10-04T15:36

2024-10-04T15:39

происшествия

россия

кронштадт

нефть

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Кронштадтской гавани, проводится проверка, сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. "Вчера в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте… поступило сообщение о том, что в акватории Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов. В ходе выезда на место происшествия установлено, что из распиленного судна, наполовину погруженного в воду, со всех сторон вытекают нефтепродукты", - говорится в сообщении. В настоящее время по факту разлива нефтепродуктов проводится проверка. С места происшествия взяты образцы ГСМ для проведения экспертизы. Об инциденте сообщили всем заинтересованным службам, сообщает ведомство.

https://ria.ru/20240708/peterburg-1958353407.html

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происшествия, россия, кронштадт, нефть