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В Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 04.10.2024
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15:36 04.10.2024 (обновлено: 15:39 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/kronshtadt-1976392725.html
В Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов
В Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 04.10.2024
В Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Кронштадтской гавани, проводится проверка, сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:36
2024-10-04T15:39
происшествия
россия
кронштадт
нефть
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Кронштадтской гавани, проводится проверка, сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. "Вчера в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте… поступило сообщение о том, что в акватории Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов. В ходе выезда на место происшествия установлено, что из распиленного судна, наполовину погруженного в воду, со всех сторон вытекают нефтепродукты", - говорится в сообщении. В настоящее время по факту разлива нефтепродуктов проводится проверка. С места происшествия взяты образцы ГСМ для проведения экспертизы. Об инциденте сообщили всем заинтересованным службам, сообщает ведомство.
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происшествия, россия, кронштадт, нефть
Происшествия, Россия, Кронштадт, Нефть
В Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов

В акватории Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов

© Транспортная полиция СЗФО/TelegramРазлив нефтепродуктов произошел в акватории Кронштадтской гавани
Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Кронштадтской гавани - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Транспортная полиция СЗФО/Telegram
Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Кронштадтской гавани
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Кронштадтской гавани, проводится проверка, сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
"Вчера в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте… поступило сообщение о том, что в акватории Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов. В ходе выезда на место происшествия установлено, что из распиленного судна, наполовину погруженного в воду, со всех сторон вытекают нефтепродукты", - говорится в сообщении.
В настоящее время по факту разлива нефтепродуктов проводится проверка.
С места происшествия взяты образцы ГСМ для проведения экспертизы. Об инциденте сообщили всем заинтересованным службам, сообщает ведомство.
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