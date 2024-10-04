https://ria.ru/20241004/kravtsov-1976324538.html

Кравцов рассказал о ситуации с доступностью детских садов

Кравцов рассказал о ситуации с доступностью детских садов - РИА Новости, 04.10.2024

Кравцов рассказал о ситуации с доступностью детских садов

Доступность детских садов на сегодняшний день составляет 99%, точечное строительство учреждений решит возникающие проблемы, сообщил министр просвещения РФ... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:20

2024-10-04T11:20

2024-10-04T12:28

общество

россия

сергей кравцов

вгтрк

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Доступность детских садов на сегодняшний день составляет 99%, точечное строительство учреждений решит возникающие проблемы, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24"."На сегодняшний день у нас 99% доступность (детских садов - ред.). И действует электронная очередь", - сказал Кравцов.Он отметил, что из-за переезда у родителей могут возникать проблемы, но в течение сентября и октября они в основном решаются. Точечное строительство 100 новых детских садов будет решать эту проблему, добавил министр."У нас с 2019 года по поручению президента реализовывался национальный проект "Демография", создано 1680 детских садов. Фактически ликвидирована очередь в детские сады", - подчеркнул Кравцов.

https://ria.ru/20241004/kravtsov-1976330895.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, сергей кравцов, вгтрк, социальный навигатор, детские вопросы