https://ria.ru/20241004/kravtsov-1976324538.html
Кравцов рассказал о ситуации с доступностью детских садов
Кравцов рассказал о ситуации с доступностью детских садов - РИА Новости, 04.10.2024
Кравцов рассказал о ситуации с доступностью детских садов
Доступность детских садов на сегодняшний день составляет 99%, точечное строительство учреждений решит возникающие проблемы, сообщил министр просвещения РФ... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:20
2024-10-04T11:20
2024-10-04T12:28
общество
россия
сергей кравцов
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социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Доступность детских садов на сегодняшний день составляет 99%, точечное строительство учреждений решит возникающие проблемы, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24"."На сегодняшний день у нас 99% доступность (детских садов - ред.). И действует электронная очередь", - сказал Кравцов.Он отметил, что из-за переезда у родителей могут возникать проблемы, но в течение сентября и октября они в основном решаются. Точечное строительство 100 новых детских садов будет решать эту проблему, добавил министр."У нас с 2019 года по поручению президента реализовывался национальный проект "Демография", создано 1680 детских садов. Фактически ликвидирована очередь в детские сады", - подчеркнул Кравцов.
https://ria.ru/20241004/kravtsov-1976330895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, вгтрк, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Сергей Кравцов, ВГТРК, Социальный навигатор, Детские вопросы
Кравцов рассказал о ситуации с доступностью детских садов
Кравцов: доступность детских садов составляет 99 процентов