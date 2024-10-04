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Кравцов рассказал о ситуации с доступностью детских садов - РИА Новости, 04.10.2024
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11:20 04.10.2024 (обновлено: 12:28 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/kravtsov-1976324538.html
Кравцов рассказал о ситуации с доступностью детских садов
Кравцов рассказал о ситуации с доступностью детских садов - РИА Новости, 04.10.2024
Кравцов рассказал о ситуации с доступностью детских садов
Доступность детских садов на сегодняшний день составляет 99%, точечное строительство учреждений решит возникающие проблемы, сообщил министр просвещения РФ... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:20
2024-10-04T12:28
общество
россия
сергей кравцов
вгтрк
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Доступность детских садов на сегодняшний день составляет 99%, точечное строительство учреждений решит возникающие проблемы, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24"."На сегодняшний день у нас 99% доступность (детских садов - ред.). И действует электронная очередь", - сказал Кравцов.Он отметил, что из-за переезда у родителей могут возникать проблемы, но в течение сентября и октября они в основном решаются. Точечное строительство 100 новых детских садов будет решать эту проблему, добавил министр."У нас с 2019 года по поручению президента реализовывался национальный проект "Демография", создано 1680 детских садов. Фактически ликвидирована очередь в детские сады", - подчеркнул Кравцов.
https://ria.ru/20241004/kravtsov-1976330895.html
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общество, россия, сергей кравцов, вгтрк, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Сергей Кравцов, ВГТРК, Социальный навигатор, Детские вопросы
Кравцов рассказал о ситуации с доступностью детских садов

Кравцов: доступность детских садов составляет 99 процентов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПервый после вхождения ДНР в состав России детский сад в микрорайоне Невский в Мариуполе
Первый после вхождения ДНР в состав России детский сад в микрорайоне Невский в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Доступность детских садов на сегодняшний день составляет 99%, точечное строительство учреждений решит возникающие проблемы, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24".
"На сегодняшний день у нас 99% доступность (детских садов - ред.). И действует электронная очередь", - сказал Кравцов.
Он отметил, что из-за переезда у родителей могут возникать проблемы, но в течение сентября и октября они в основном решаются. Точечное строительство 100 новых детских садов будет решать эту проблему, добавил министр.
"У нас с 2019 года по поручению президента реализовывался национальный проект "Демография", создано 1680 детских садов. Фактически ликвидирована очередь в детские сады", - подчеркнул Кравцов.
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