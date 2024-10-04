https://ria.ru/20241004/krasnojarsk-1976301486.html

Жительницу Красноярска осудили за истязания шестилетней дочери

Жительницу Красноярска осудили за истязания шестилетней дочери - РИА Новости, 04.10.2024

Жительницу Красноярска осудили за истязания шестилетней дочери

Суд в Красноярске приговорил женщину к 3 годам и 1 месяцу условно за истязания шестилетней дочери, подсудимая била ребенка проводом, скалкой и втирала... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T09:17

2024-10-04T09:17

2024-10-04T09:17

происшествия

россия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 4 окт – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил женщину к 3 годам и 1 месяцу условно за истязания шестилетней дочери, подсудимая била ребенка проводом, скалкой и втирала поваренную соль в кожу, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. По данным следствия, с сентября по декабрь 2022 года женщина периодически истязала свою дочь из-за раздражения к ней из-за поведения. Фигурантка умышленно избивала девочку ремнем, проводом от зарядного устройства, скалкой, втирала поваренную соль в кожные покровы, ставила коленями на соль, причиняя ребенку физические и психические страдания. Тревожное сообщение в полицию поступило от соседки, которая неоднократно слышала плач ребенка и крики. "Вынесен обвинительный приговор в отношении 40-летней жительницы Красноярска. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением" и пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ "истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего", - говорится в сообщении. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 1 месяц условно.

https://ria.ru/20240919/istyazanie-1973644831.html

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происшествия, россия, красноярск, красноярский край