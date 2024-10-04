https://ria.ru/20241004/kosatki-1976291405.html
Застрявшие в лимане на Камчатке косатки вышли в открытое море
Застрявшие в лимане на Камчатке косатки вышли в открытое море - РИА Новости, 04.10.2024
Застрявшие в лимане на Камчатке косатки вышли в открытое море
Застрявшие в лимане на Камчатке косатки смогли выйти в открытое море, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T06:46
2024-10-04T06:46
2024-10-04T08:18
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Застрявшие в лимане на Камчатке косатки смогли выйти в открытое море, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "Косаткам удалось выйти в открытое море", - говорится в сообщении. Операция по спасению косаток продолжалась три дня. В среду утром семья этих млекопитающих из четырех особей попала на отмель в лимане в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не могла до них добраться. Весь день косаток поливали водой в ожидании прилива, люди вручную перемещали их на более глубокие места. Поздно вечером в среду животные смогли плыть самостоятельно, их сопровождала лодка. Косатки ушли с мелководья и шли к открытому морю. Во второй половине дня четверга глава Соболевского района Андрей Воровский сообщил РИА Новости, что животные вновь застряли, не дойдя около 2 километров до устья. В пятницу спасатели и волонтеры начали выталкивать косаток неводом в сторону моря, им удалось сдвинуть их на глубину, где животные могут плыть самостоятельно.
https://ria.ru/20241003/kamchatka-1976105978.html
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Выход застрявших в лимане косаток в открытое море
Застрявшие в лимане на Камчатке косатки смогли выйти в открытое море, сообщило МЧС.
2024-10-04T06:46
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РИА Новости
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камчатка
Хорошие новости, Камчатка
Застрявшие в лимане на Камчатке косатки вышли в открытое море
МЧС: застрявшие в лимане на Камчатке косатки смогли выйти в открытое море