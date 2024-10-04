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Командир ВСУ застрелился после бегства батальона под Угледаром
Командир ВСУ застрелился после бегства батальона под Угледаром - РИА Новости, 04.10.2024
Командир ВСУ застрелился после бегства батальона под Угледаром
Командир 86-го отдельного батальона 123-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Игорь Гриб покончил с собой после того, как его подразделение... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T22:05
2024-10-04T22:05
2024-10-04T22:05
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Командир 86-го отдельного батальона 123-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Игорь Гриб покончил с собой после того, как его подразделение дезертировало под Угледаром, сообщает издание "Страна.ua"."33-летний комбат застрелился 2 октября — после того, как его батальон бежал с позиций под Угледаром, что привело к окончательной потере города", — говорится в сообщении.Уточняется, что комбат застрелился после построения, а солдаты услышали выстрел сразу после того, как разошлись.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Угледар был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
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в мире, россия, угледар, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Угледар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Командир ВСУ застрелился после бегства батальона под Угледаром
Страна.ua: комбат ВСУ застрелился после бегства батальона под Угледаром