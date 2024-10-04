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Ким Чен Ын посетил базу подготовки северокорейского спецназа

Ким Чен Ын посетил базу подготовки северокорейского спецназа - РИА Новости, 04.10.2024

Ким Чен Ын посетил базу подготовки северокорейского спецназа

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил базу армии КНДР на западе страны, подчеркнул намерение отстаивать суверенитет государства, сообщает Центральное... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T02:36

2024-10-04T02:36

2024-10-04T02:37

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил базу армии КНДР на западе страны, подчеркнул намерение отстаивать суверенитет государства, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Ким Чен Ын 2 октября инспектировал учебную базу спецназа КНА в западной части страны, где ознакомился с положением дел с учениями бойцов", - говорится в сообщении. По данным ЦТАК, в момент визита главы КНДР на базе проводились учения спецназа. Как заявил Ким Чен Ын, Северная Корея применит все наступательные вооружения для защиты страны, включая ядерное оружие, если США и Южная Корея попытаются нарушить ее суверенитет. На опубликованных ЦТАК фотографиях бойцы северокорейской армии отработали приемы рукопашного боя с применением каменных плит и деревянного бруса, высадку на берег десанта с аквалангами, а также стрельбу из ручных гранатометов, парашютные прыжки и штурм зданий. В конце учений Ким Чен Ын сфотографировался в окружении личного состава спецназа, бойцы которого в том числе позировали топлесс.

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сша, ким чен ын, южная корея, в мире