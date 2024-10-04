https://ria.ru/20241004/kndr-1976284626.html
Ким Чен Ын посетил базу подготовки северокорейского спецназа
Ким Чен Ын посетил базу подготовки северокорейского спецназа - РИА Новости, 04.10.2024
Ким Чен Ын посетил базу подготовки северокорейского спецназа
Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил базу армии КНДР на западе страны, подчеркнул намерение отстаивать суверенитет государства, сообщает Центральное... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T02:36
2024-10-04T02:36
2024-10-04T02:37
сша
ким чен ын
южная корея
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568766784_0:78:2659:1574_1920x0_80_0_0_888da2d3f6f1ec3be8f1c8e5ac607497.jpg
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил базу армии КНДР на западе страны, подчеркнул намерение отстаивать суверенитет государства, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Ким Чен Ын 2 октября инспектировал учебную базу спецназа КНА в западной части страны, где ознакомился с положением дел с учениями бойцов", - говорится в сообщении. По данным ЦТАК, в момент визита главы КНДР на базе проводились учения спецназа. Как заявил Ким Чен Ын, Северная Корея применит все наступательные вооружения для защиты страны, включая ядерное оружие, если США и Южная Корея попытаются нарушить ее суверенитет. На опубликованных ЦТАК фотографиях бойцы северокорейской армии отработали приемы рукопашного боя с применением каменных плит и деревянного бруса, высадку на берег десанта с аквалангами, а также стрельбу из ручных гранатометов, парашютные прыжки и штурм зданий. В конце учений Ким Чен Ын сфотографировался в окружении личного состава спецназа, бойцы которого в том числе позировали топлесс.
https://ria.ru/20241003/parad-1976210234.html
сша
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568766784_0:0:2659:1995_1920x0_80_0_0_b42193a1ab03106412365d7cdba0ca14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, ким чен ын, южная корея, в мире
США, Ким Чен Ын, Южная Корея, В мире
Ким Чен Ын посетил базу подготовки северокорейского спецназа
ЦТАК: Ким Чен Ын посетил базу подготовки спецназа на западе КНДР