https://ria.ru/20241004/kinozaly-1976411924.html

Еще 40 кинозалов "Экстра Синема" открылись в селах Якутии

Еще 40 кинозалов "Экстра Синема" открылись в селах Якутии - РИА Новости, 04.10.2024

Еще 40 кинозалов "Экстра Синема" открылись в селах Якутии

Еще 40 кинозалов по проекту "Экстра Синема" открылись в малых селах Якутии, в том числе находящихся в арктических районах, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:48

2024-10-04T16:48

2024-10-04T16:48

республика саха (якутия)

россия

якутск

айсен николаев

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ЯКУТСК, 4 окт - РИА Новости. Еще 40 кинозалов по проекту "Экстра Синема" открылись в малых селах Якутии, в том числе находящихся в арктических районах, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "В пятницу, 4 октября, состоялась торжественная церемония одновременного запуска 40 кинозалов по технологии "Экстра Синема". Открытие объектов позволит смотреть кино на большом экране еще свыше 70 тысячам якутянам", - говорится в сообщении. Кинопроекторы разработаны и собраны в Якутии из российских комплектующих. Они установлены в населенных пунктах республики и двух пригородах Якутска. Глава Якутии Айсен Николаев назвал открытие кинозалов знаковым шагом для укрепления технологического суверенитета российской киноиндустрии, заверив, что работа в этом направлении продолжится. "Рад, что сегодня в непростых условиях мы даем возможность в отличном качестве смотреть кинофильмы на большом экране для жителей наших самых удаленных арктических районов. Уверен, что это добавит в жизнь якутян новых красок, впечатлений, а также повысит качество жизни", – приводятся в сообщении пресс-службы слова главы региона. Кинозалы открылись в Амгинском, Аллаиховском, Вилюйском, Верхневилюйском, Горном, Жиганском, Кобяйском, Намском, Нюрбинском, Мегино-Кангаласском, Момском, Оймяконском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Хангаласском, Чурапчинском и Эвено-Бытантайском улусах, а также в поселке Табага и селе Марха в Якутии. Первый показ открыла кинолента "Там, где танцуют стерхи" якутского режиссёра Михаила Лукачевского, обладателя гран-при VIII Арктического международного кинофестиваля "Золотой ворон" в 2024 году. Ранее якутская компания "Экстра Синема" подписала на ПМЭФ договор о привлечении 100 миллионов рублей на расширение производства проекторов собственной разработки. Проект для кинофикации небольших населенных пунктов и домов культуры на территории Якутии реализуется с 2022 года. В республике оборудовано уже 30 кинозалов. Президент России Владимир Путин в августе 2023 года поручил правительству РФ разработать и реализовать программу открытия кинозалов в малых населенных пунктах. Проект "Экстра Синема" включен в указ президента РФ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

https://ria.ru/20241002/jakutija-1975867492.html

россия

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, якутск, айсен николаев