https://ria.ru/20241004/khakery-1976307771.html

Бортников рассказал, как изменились западные кибероперации против России

Бортников рассказал, как изменились западные кибероперации против России - РИА Новости, 04.10.2024

Бортников рассказал, как изменились западные кибероперации против России

Запад усилил разведывательные и наступательные кибероперации против России, заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:03

2024-10-04T10:03

2024-10-04T10:03

россия

астана

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

безопасность

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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Запад усилил разведывательные и наступательные кибероперации против России, заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Хочу уделить внимание вопросам обеспечения информационной безопасности. Отмечаем постоянный рост сложности и технической изощрённости хакерских атак и масштабов "утечек" охраняемой законом информации. Активизированы разведывательные и наступательные кибероперации стран Запада против России, направленные прежде всего на компьютерные системы энергетики и транспорта", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.

https://ria.ru/20240525/kiberataki-1948284515.html

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2024

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россия, астана, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, безопасность