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Бортников рассказал, как изменились западные кибероперации против России
Бортников рассказал, как изменились западные кибероперации против России - РИА Новости, 04.10.2024
Бортников рассказал, как изменились западные кибероперации против России
Запад усилил разведывательные и наступательные кибероперации против России, заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:03
2024-10-04T10:03
2024-10-04T10:03
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александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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безопасность
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Запад усилил разведывательные и наступательные кибероперации против России, заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Хочу уделить внимание вопросам обеспечения информационной безопасности. Отмечаем постоянный рост сложности и технической изощрённости хакерских атак и масштабов "утечек" охраняемой законом информации. Активизированы разведывательные и наступательные кибероперации стран Запада против России, направленные прежде всего на компьютерные системы энергетики и транспорта", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.
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россия, астана, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, безопасность
Россия, Астана, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, Безопасность
Бортников рассказал, как изменились западные кибероперации против России
Глава ФСБ Бортников: Запад усилил наступательные кибероперации против России