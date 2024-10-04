https://ria.ru/20241004/khabbard--1976295219.html

Обвиненный в наемничестве американец Хаббард женат на японке

Обвиненный в наемничестве американец Хаббард женат на японке - РИА Новости, 04.10.2024

Обвиненный в наемничестве американец Хаббард женат на японке

Обвиненный в наемничестве из-за участия в военном конфликте на стороне Украины американский пенсионер Стефан Хаббард женат на японке, хотя в Изюме у него была... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T08:09

2024-10-04T08:09

2024-10-04T08:15

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Обвиненный в наемничестве из-за участия в военном конфликте на стороне Украины американский пенсионер Стефан Хаббард женат на японке, хотя в Изюме у него была украинская невеста, передает корреспондент РИА Новости из суда.Мосгорсуд в конце сентября приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Хаббарда. На заседании, где присутствовал корреспондент РИА Новости, американец сообщил суду, что женат на женщине из Японии. Он уточнил, что в Изюме долгое время проживал с невестой-украинкой, однако позднее их отношения разладились."Она ушла от меня", - сетовал Хаббард.Хаббард отметил, что до переезда на Украину он проживал на Кипре.Мосгорсуд на 7 октября назначил оглашение приговора мужчине.Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации - Стивен Джеймс Хамберд) – 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. Он проживал на Украине с 2014 года.Как следует из оглашенных ранее в суде данных, мужчина в феврале 2022 года заключил контракт с батальоном территориальной обороны харьковского города Изюм (войсковая часть подведомственна минобороны Украины) за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов в месяц. Он прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года Хаббард нес службу, "принимал участие в вооруженном конфликте", пока 2 апреля не был задержан российским военнослужащим.Вину Хаббард признал.По статье УК об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

https://ria.ru/20241003/khabbard-1976111457.html

https://ria.ru/20240928/naemniki-1975245398.html

https://ria.ru/20240929/naemniki-1975323786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, происшествия, япония, сша, россия