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Обвиненный в наемничестве американец Хаббард женат на японке - РИА Новости, 04.10.2024
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08:09 04.10.2024 (обновлено: 08:15 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/khabbard--1976295219.html
Обвиненный в наемничестве американец Хаббард женат на японке
Обвиненный в наемничестве американец Хаббард женат на японке - РИА Новости, 04.10.2024
Обвиненный в наемничестве американец Хаббард женат на японке
Обвиненный в наемничестве из-за участия в военном конфликте на стороне Украины американский пенсионер Стефан Хаббард женат на японке, хотя в Изюме у него была... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T08:09
2024-10-04T08:15
украина
происшествия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Обвиненный в наемничестве из-за участия в военном конфликте на стороне Украины американский пенсионер Стефан Хаббард женат на японке, хотя в Изюме у него была украинская невеста, передает корреспондент РИА Новости из суда.Мосгорсуд в конце сентября приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Хаббарда. На заседании, где присутствовал корреспондент РИА Новости, американец сообщил суду, что женат на женщине из Японии. Он уточнил, что в Изюме долгое время проживал с невестой-украинкой, однако позднее их отношения разладились."Она ушла от меня", - сетовал Хаббард.Хаббард отметил, что до переезда на Украину он проживал на Кипре.Мосгорсуд на 7 октября назначил оглашение приговора мужчине.Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации - Стивен Джеймс Хамберд) – 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. Он проживал на Украине с 2014 года.Как следует из оглашенных ранее в суде данных, мужчина в феврале 2022 года заключил контракт с батальоном территориальной обороны харьковского города Изюм (войсковая часть подведомственна минобороны Украины) за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов в месяц. Он прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года Хаббард нес службу, "принимал участие в вооруженном конфликте", пока 2 апреля не был задержан российским военнослужащим.Вину Хаббард признал.По статье УК об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
https://ria.ru/20241003/khabbard-1976111457.html
https://ria.ru/20240928/naemniki-1975245398.html
https://ria.ru/20240929/naemniki-1975323786.html
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украина, происшествия, япония, сша, россия
Украина, Происшествия, Япония, США, Россия
Обвиненный в наемничестве американец Хаббард женат на японке

Обвиненный в наемничестве американец Хаббард женат на японке, но жил с украинкой

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосковский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Обвиненный в наемничестве из-за участия в военном конфликте на стороне Украины американский пенсионер Стефан Хаббард женат на японке, хотя в Изюме у него была украинская невеста, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Мосгорсуд в конце сентября приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Хаббарда. На заседании, где присутствовал корреспондент РИА Новости, американец сообщил суду, что женат на женщине из Японии. Он уточнил, что в Изюме долгое время проживал с невестой-украинкой, однако позднее их отношения разладились.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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Вчера, 11:33
"Она ушла от меня", - сетовал Хаббард.
Хаббард отметил, что до переезда на Украину он проживал на Кипре.
Мосгорсуд на 7 октября назначил оглашение приговора мужчине.
Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации - Стивен Джеймс Хамберд) – 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. Он проживал на Украине с 2014 года.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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28 сентября, 15:48
Как следует из оглашенных ранее в суде данных, мужчина в феврале 2022 года заключил контракт с батальоном территориальной обороны харьковского города Изюм (войсковая часть подведомственна минобороны Украины) за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов в месяц. Он прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года Хаббард нес службу, "принимал участие в вооруженном конфликте", пока 2 апреля не был задержан российским военнослужащим.
Вину Хаббард признал.
По статье УК об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Житель курского села о похищении соседа наемниками из Грузии и Польши - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Житель Курской области рассказал, как наемники похитили его соседа
29 сентября, 10:55
 
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