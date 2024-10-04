https://ria.ru/20241004/kchr-1976437493.html

Темрезов поздравил учителей КЧР с предстоящим профессиональным праздником

Темрезов поздравил учителей КЧР с предстоящим профессиональным праздником - РИА Новости, 04.10.2024

Темрезов поздравил учителей КЧР с предстоящим профессиональным праздником

В ауле Адиль-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесской республики состоялось торжественное мероприятие, приуроченном к профессиональному празднику работников... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T19:09

2024-10-04T19:09

2024-10-04T19:13

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976438015_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_94ba25d4f19d4db7c1547e332ca12c72.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В ауле Адиль-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесской республики состоялось торжественное мероприятие, приуроченном к профессиональному празднику работников сферы образования, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов. "Поздравил учителей с предстоящим праздником и вручил почетные звания "Заслуженный учитель Карачаево-Черкесской Республики" и Благодарственные письма талантливым учителям, много лет посвятившим работе с детьми", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. Он добавил, что трудно переоценить роль учителя в вопросах становлении личности, образования и воспитания, формирования жизненных ценностей. "На их плечах лежит колоссальная ответственность. Карачаево-Черкесия гордится своими педагогами. Искренне рад, что в нашей системе работают люди, для которых их работа - истинное призвание!" - написал Темрезов. Также глава региона выразил сердечную признательность учителям за преданность своему делу, за благородный и созидательный труд, направленный на воспитание подрастающих поколений. "За то, что они воспитали не одно поколение патриотов своей Родины, в том числе и наших земляков, мужественно выполняющих свой гражданский и воинский долг в зоне специальной военной операции", - написал он. Темрезов пожелал всем учителям республики крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и новых достижений на благо Карачаево-Черкесии и всей России.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рашид темрезов