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Темрезов поздравил учителей КЧР с предстоящим профессиональным праздником - РИА Новости, 04.10.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
19:09 04.10.2024 (обновлено: 19:13 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/kchr-1976437493.html
Темрезов поздравил учителей КЧР с предстоящим профессиональным праздником
Темрезов поздравил учителей КЧР с предстоящим профессиональным праздником - РИА Новости, 04.10.2024
Темрезов поздравил учителей КЧР с предстоящим профессиональным праздником
В ауле Адиль-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесской республики состоялось торжественное мероприятие, приуроченном к профессиональному празднику работников... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T19:09
2024-10-04T19:13
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В ауле Адиль-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесской республики состоялось торжественное мероприятие, приуроченном к профессиональному празднику работников сферы образования, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов. "Поздравил учителей с предстоящим праздником и вручил почетные звания "Заслуженный учитель Карачаево-Черкесской Республики" и Благодарственные письма талантливым учителям, много лет посвятившим работе с детьми", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. Он добавил, что трудно переоценить роль учителя в вопросах становлении личности, образования и воспитания, формирования жизненных ценностей. "На их плечах лежит колоссальная ответственность. Карачаево-Черкесия гордится своими педагогами. Искренне рад, что в нашей системе работают люди, для которых их работа - истинное призвание!" - написал Темрезов. Также глава региона выразил сердечную признательность учителям за преданность своему делу, за благородный и созидательный труд, направленный на воспитание подрастающих поколений. "За то, что они воспитали не одно поколение патриотов своей Родины, в том числе и наших земляков, мужественно выполняющих свой гражданский и воинский долг в зоне специальной военной операции", - написал он. Темрезов пожелал всем учителям республики крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и новых достижений на благо Карачаево-Черкесии и всей России.
РИА Новости
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рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов

Темрезов поздравил учителей КЧР с предстоящим профессиональным праздником

© Фото : Рашид Темрезов/TelegramГлава КЧР Рашид Темрезов принял участие в торжественном мероприятии в ауле Адиль-Халк Ногайского района
Глава КЧР Рашид Темрезов принял участие в торжественном мероприятии в ауле Адиль-Халк Ногайского района - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Рашид Темрезов/Telegram
Глава КЧР Рашид Темрезов принял участие в торжественном мероприятии в ауле Адиль-Халк Ногайского района
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В ауле Адиль-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесской республики состоялось торжественное мероприятие, приуроченном к профессиональному празднику работников сферы образования, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.
"Поздравил учителей с предстоящим праздником и вручил почетные звания "Заслуженный учитель Карачаево-Черкесской Республики" и Благодарственные письма талантливым учителям, много лет посвятившим работе с детьми", - написал Темрезов в своем телеграм-канале.
Он добавил, что трудно переоценить роль учителя в вопросах становлении личности, образования и воспитания, формирования жизненных ценностей.
"На их плечах лежит колоссальная ответственность. Карачаево-Черкесия гордится своими педагогами. Искренне рад, что в нашей системе работают люди, для которых их работа - истинное призвание!" - написал Темрезов.
Также глава региона выразил сердечную признательность учителям за преданность своему делу, за благородный и созидательный труд, направленный на воспитание подрастающих поколений. "За то, что они воспитали не одно поколение патриотов своей Родины, в том числе и наших земляков, мужественно выполняющих свой гражданский и воинский долг в зоне специальной военной операции", - написал он.
Темрезов пожелал всем учителям республики крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и новых достижений на благо Карачаево-Черкесии и всей России.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
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