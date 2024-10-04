https://ria.ru/20241004/kbr-1976434863.html

Жители КБР передали землякам в зоне СВО автомобили и квадроциклы

Жители КБР передали землякам в зоне СВО автомобили и квадроциклы - РИА Новости, 04.10.2024

Жители КБР передали землякам в зоне СВО автомобили и квадроциклы

Жители Кабардино-Балкарии передали землякам-военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, автомобили, квадроциклы и квадрокоптеры, сообщил... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T18:53

2024-10-04T18:53

2024-10-04T18:53

надежные люди

казбек коков

кабардино-балкарская республика (кбр)

общество

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НАЛЬЧИК, 4 окт – РИА Новости. Жители Кабардино-Балкарии передали землякам-военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, автомобили, квадроциклы и квадрокоптеры, сообщил глава региона Казбек Коков. "Продолжаем поддержку наших земляков на передовой. Передали для подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, большую партию технических средств, в том числе четыре автомобиля повышенной проходимости, пять квадроциклов, 38 квадрокоптеров и пять портативных всенаправленных детекторов БПЛА", - написал Коков в своем Telegram-канале. Он добавил, что этот спецгруз по его поручению и в соответствии с заявками командиров сформирован при поддержке предпринимателей-аграриев минсельхозом Кабардино-Балкарии. "Особая благодарность за участие в этой важной работе и поддержку выражаю депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ивану Ивановичу Демченко", - отметил глава КБР.

https://ria.ru/20240920/pomosch-1973786334.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), общество