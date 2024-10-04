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Жители КБР передали землякам в зоне СВО автомобили и квадроциклы - РИА Новости, 04.10.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
18:53 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/kbr-1976434863.html
Жители КБР передали землякам в зоне СВО автомобили и квадроциклы
Жители КБР передали землякам в зоне СВО автомобили и квадроциклы - РИА Новости, 04.10.2024
Жители КБР передали землякам в зоне СВО автомобили и квадроциклы
Жители Кабардино-Балкарии передали землякам-военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, автомобили, квадроциклы и квадрокоптеры, сообщил... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T18:53
2024-10-04T18:53
надежные люди
казбек коков
кабардино-балкарская республика (кбр)
общество
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НАЛЬЧИК, 4 окт – РИА Новости. Жители Кабардино-Балкарии передали землякам-военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, автомобили, квадроциклы и квадрокоптеры, сообщил глава региона Казбек Коков. "Продолжаем поддержку наших земляков на передовой. Передали для подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, большую партию технических средств, в том числе четыре автомобиля повышенной проходимости, пять квадроциклов, 38 квадрокоптеров и пять портативных всенаправленных детекторов БПЛА", - написал Коков в своем Telegram-канале. Он добавил, что этот спецгруз по его поручению и в соответствии с заявками командиров сформирован при поддержке предпринимателей-аграриев минсельхозом Кабардино-Балкарии. "Особая благодарность за участие в этой важной работе и поддержку выражаю депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ивану Ивановичу Демченко", - отметил глава КБР.
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казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), общество
Надежные люди, Казбек Коков, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Общество
Жители КБР передали землякам в зоне СВО автомобили и квадроциклы

Жители КБР передали землякам в зоне СВО автомобили, квадроциклы и квадрокоптеры

© Фото : Казбек Коков/TelegramЖители КБР передали землякам в зоне СВО автомобили, квадроциклы и квадрокоптеры
Жители КБР передали землякам в зоне СВО автомобили, квадроциклы и квадрокоптеры - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Казбек Коков/Telegram
Жители КБР передали землякам в зоне СВО автомобили, квадроциклы и квадрокоптеры
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НАЛЬЧИК, 4 окт – РИА Новости. Жители Кабардино-Балкарии передали землякам-военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, автомобили, квадроциклы и квадрокоптеры, сообщил глава региона Казбек Коков.
«
"Продолжаем поддержку наших земляков на передовой. Передали для подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, большую партию технических средств, в том числе четыре автомобиля повышенной проходимости, пять квадроциклов, 38 квадрокоптеров и пять портативных всенаправленных детекторов БПЛА", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что этот спецгруз по его поручению и в соответствии с заявками командиров сформирован при поддержке предпринимателей-аграриев минсельхозом Кабардино-Балкарии.
"Особая благодарность за участие в этой важной работе и поддержку выражаю депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ивану Ивановичу Демченко", - отметил глава КБР.
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Надежные людиКазбек КоковКабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
 
 
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