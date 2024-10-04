Жители КБР передали землякам в зоне СВО автомобили и квадроциклы
Жители КБР передали землякам в зоне СВО автомобили, квадроциклы и квадрокоптеры
© Фото : Казбек Коков/TelegramЖители КБР передали землякам в зоне СВО автомобили, квадроциклы и квадрокоптеры
Жители КБР передали землякам в зоне СВО автомобили, квадроциклы и квадрокоптеры
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НАЛЬЧИК, 4 окт – РИА Новости. Жители Кабардино-Балкарии передали землякам-военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, автомобили, квадроциклы и квадрокоптеры, сообщил глава региона Казбек Коков.
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"Продолжаем поддержку наших земляков на передовой. Передали для подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, большую партию технических средств, в том числе четыре автомобиля повышенной проходимости, пять квадроциклов, 38 квадрокоптеров и пять портативных всенаправленных детекторов БПЛА", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что этот спецгруз по его поручению и в соответствии с заявками командиров сформирован при поддержке предпринимателей-аграриев минсельхозом Кабардино-Балкарии.
"Особая благодарность за участие в этой важной работе и поддержку выражаю депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ивану Ивановичу Демченко", - отметил глава КБР.
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