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Путин наградил Каприна орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
Путин наградил Каприна орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени - РИА Новости, 04.10.2024
Путин наградил Каприна орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени главного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна, соответствующий указ... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:50
2024-10-04T14:50
2024-10-04T15:32
общество
россия
андрей каприн
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени главного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации."За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Каприна Андрея Дмитриевича - генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии",- говорится в документе. Этим же указом орденом Почета награжден директор Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба – филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии Сергей Иванов.
https://rsport.ria.ru/20241004/nagrada-1976384131.html
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общество, россия, андрей каприн, владимир путин
Общество, Россия, Андрей Каприн, Владимир Путин
Путин наградил Каприна орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
Путин наградил онколога Каприна орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени главного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Каприна Андрея Дмитриевича - генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии",- говорится в документе.
Этим же указом орденом Почета награжден директор Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба – филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии Сергей Иванов.