https://ria.ru/20241004/kaprin-1976382866.html

Путин наградил Каприна орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Путин наградил Каприна орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени - РИА Новости, 04.10.2024

Путин наградил Каприна орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени главного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна, соответствующий указ... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:50

2024-10-04T14:50

2024-10-04T15:32

общество

россия

андрей каприн

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956712384_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_619ad05f6496b2e31b731658ea92b1af.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени главного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации."За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Каприна Андрея Дмитриевича - генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии",- говорится в документе. Этим же указом орденом Почета награжден директор Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба – филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии Сергей Иванов.

https://rsport.ria.ru/20241004/nagrada-1976384131.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, андрей каприн, владимир путин