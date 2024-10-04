https://ria.ru/20241004/kapremont-1976338078.html
Кравцов заявил о перевыполнении программы капремонта школ
Кравцов заявил о перевыполнении программы капремонта школ - РИА Новости, 04.10.2024
Кравцов заявил о перевыполнении программы капремонта школ
Программу капитального ремонта школ в РФ перевыполнили на тысячу школ, и за два года отремонтировали 4400 зданий, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:06
2024-10-04T12:06
2024-10-04T12:07
общество
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Программу капитального ремонта школ в РФ перевыполнили на тысячу школ, и за два года отремонтировали 4400 зданий, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире "России 24". "Организована большая программа капитального ремонта школ, мы ее перевыполнили на тысячу школ, и за 2 года отремонтировали 4400 школьных зданий", - сказал Кравцов. Он добавил, что эта программа будет продолжена в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети".
https://ria.ru/20241004/kravtsov-1976324538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Кравцов заявил о перевыполнении программы капремонта школ
Кравцов: программу капремонта школ в России перевыполнили на тысячу школ