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Кравцов заявил о перевыполнении программы капремонта школ - РИА Новости, 04.10.2024
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12:06 04.10.2024 (обновлено: 12:07 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/kapremont-1976338078.html
Кравцов заявил о перевыполнении программы капремонта школ
Кравцов заявил о перевыполнении программы капремонта школ - РИА Новости, 04.10.2024
Кравцов заявил о перевыполнении программы капремонта школ
Программу капитального ремонта школ в РФ перевыполнили на тысячу школ, и за два года отремонтировали 4400 зданий, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:06
2024-10-04T12:07
общество
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Программу капитального ремонта школ в РФ перевыполнили на тысячу школ, и за два года отремонтировали 4400 зданий, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире "России 24". "Организована большая программа капитального ремонта школ, мы ее перевыполнили на тысячу школ, и за 2 года отремонтировали 4400 школьных зданий", - сказал Кравцов. Он добавил, что эта программа будет продолжена в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети".
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общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Кравцов заявил о перевыполнении программы капремонта школ

Кравцов: программу капремонта школ в России перевыполнили на тысячу школ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУченики школы
Ученики школы - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ученики школы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Программу капитального ремонта школ в РФ перевыполнили на тысячу школ, и за два года отремонтировали 4400 зданий, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире "России 24".
"Организована большая программа капитального ремонта школ, мы ее перевыполнили на тысячу школ, и за 2 года отремонтировали 4400 школьных зданий", - сказал Кравцов.
Он добавил, что эта программа будет продолжена в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети".
Первый после вхождения ДНР в состав России детский сад в микрорайоне Невский в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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