https://ria.ru/20241004/kakhovka-1976332965.html
В Новой Каховке при обстрелах ВСУ ранена женщина, сообщил источник
В Новой Каховке при обстрелах ВСУ ранена женщина, сообщил источник - РИА Новости, 04.10.2024
В Новой Каховке при обстрелах ВСУ ранена женщина, сообщил источник
Украинские войска обстреляли Новую Каховку, ранена женщина, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:51
2024-10-04T11:51
2024-10-04T13:29
специальная военная операция на украине
новая каховка
днепр (город)
россия
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 4 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новую Каховку, ранена женщина, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела со стороны ВСУ в населенном пункте Новая Каховка женщина получила ранение. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Херсонщины 29 артиллерийских ударов. Еще 20 "прилетов" было зафиксировано ночью. Всего под огонь попали 12 населенных пунктов", — рассказал источник. Обстрелам украинской армии подверглись Каиры, Горностаевка, Заводовка, Новая Каховка, Плодовое, Днепряны, Малая Кардашинка, Старая Збурьевка, Подстепное, Песчановка, Райское и Дубовка.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976146445.html
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новая каховка, днепр (город), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Днепр (город), Россия, Вооруженные силы Украины
В Новой Каховке при обстрелах ВСУ ранена женщина, сообщил источник
Женщина в Новой Каховке ранена при обстреле города украинской армией