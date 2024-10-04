https://ria.ru/20241004/izrail-1976435713.html

Армия Израиля устранила уже 11 ключевых командиров "Хезболлы"

Армия Израиля устранила уже 11 ключевых командиров "Хезболлы" - РИА Новости, 04.10.2024

Армия Израиля устранила уже 11 ключевых командиров "Хезболлы"

Армия Израиля с начала активных боестолкновений с ливанским движением "Хезболлах" устранила 11 ключевых командиров сопротивления, включая генерального секретаря РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T18:58

2024-10-04T18:58

2024-10-04T18:58

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бейрут

израиль

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Армия Израиля с начала активных боестолкновений с ливанским движением "Хезболлах" устранила 11 ключевых командиров сопротивления, включая генерального секретаря Хасана Насрулла, это потери, которые официально признаны руководством движения, согласно отчетам пресс-службы. 8 января в результате атаки израильских ВВС было осуществлено первое убийство командира высшего звена командования "Хезболлах" - Али Тауиль, командир подразделения специального назначения "Родван". Третьего июня в результате точечного израильского удара погибает Мохамад Насер командующий военными операциями движения, через несколько дней список погибших пополняется командующим подразделениями беспилотников -Талеб Абдаллах. Тридцатого июля в результате удара по южному пригороду Бейрута погибает один из командующих второго звена, который стоял у истоков основания движения Фуад Шукр. В ответ на гибель, которого ливанское сопротивление впервые атаковало базу военной разведки Израиля Глилот в пригороде Тель-Авива. Почти спустя месяц после гибели Шукра израильские спецслужбы проводят две массовые диверсии 17 и 18 сентября с подрывом средств связи членов движения в результате чего около трех тысяч человек получают ранения. А 20 сентября израильская авиация наносит удар по жилому здания в южном пригорода Бейрута в результате которого погибает более 50 человек, включая главнокомандующего силами спецопераций "Радван" и руководитель военных операций движения Ибрагим Акиль и один из высокопоставленных командиров спецподразделения Ахмад Вахби, который был с ним на совещании во время удара. Спустя пять дней, 25 сентября, погибает командующий ракетными войсками движения Ибрагим Кубейси, на следующий день под удар израильской авиации попадает Мохамад Срур - командующий воздушными силами. Генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла и командующий южным фронтом Али Караки погибают в результате мощной бомбардировки южного пригорода Бейрута во время совещания в подземном бункере в районе Харет-Хрейк. Через день Израильская авиация наносит еще один массированный удар по пригороду Бейрута в результате которого погибает глава службы безопасности движения Набиль Каук. Таким образом из списка главных командиров и лидеров "Хезболлах" продолжают действовать один из кандидатов на пост генерального секретаря движения - Хашем Сафийеддин и командующий спец подразделением "Бадр" Абу Али Рида. При этом согласно отчетам армии-Израиля за минувший год удалось устранить 18 ключевых фигур ливанского сопротивления, включая генерального секретаря и всех командиров спецподразделения "Радван".

https://ria.ru/20240918/izrail-1973420497.html

https://ria.ru/20240927/izrail-1975155989.html

https://ria.ru/20240806/khezbolla-1964290509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бейрут, израиль, тель-авив, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024