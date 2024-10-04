Рейтинг@Mail.ru
Израиль способен поразить цели в Иране с помощью США, сообщил NBC - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/izrail-1976401936.html
Израиль способен поразить цели в Иране с помощью США, сообщил NBC
Израиль способен поразить цели в Иране с помощью США, сообщил NBC - РИА Новости, 04.10.2024
Израиль способен поразить цели в Иране с помощью США, сообщил NBC
Израиль может с высокой эффективностью поразить выбранные объекты на территории Ирана, в этом ему может помочь разведка США, сообщает телеканал NBC со ссылкой... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:17
2024-10-04T16:17
в мире
израиль
иран
сша
джо байден
мария захарова
nbc
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974805408_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3f60bc6859e96867f9cbde26870e776e.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Израиль может с высокой эффективностью поразить выбранные объекты на территории Ирана, в этом ему может помочь разведка США, сообщает телеканал NBC со ссылкой на бывшего высокопоставленного американского военного, имеющего опыт работы в регионе. Как сообщает телеканал, Израиль при желании может поразить широкий спектр целей в Иране, включая военные и разведывательные объекты, нефтяные терминалы нефтеперерабатывающие заводы, ядерные объекты, а также высокопоставленных военных. "Есть так много объектов, по которым они могут ударить, и они смогут поразить все это с большой эффективностью. Иран не сможет их остановить", - приводит телеканал слова бывшего высокопоставленного военного США. Также, по данным NBC, Израиль вероятно, получит помощь в виде разведданных США, собранных со спутников и из других источников. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241002/nebenzya-1976018676.html
https://ria.ru/20241004/iran-1976363799.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974805408_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_98681ab1670bfea980e294d6c88043a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, сша, джо байден, мария захарова, nbc, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, США, Джо Байден, Мария Захарова, NBC, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль способен поразить цели в Иране с помощью США, сообщил NBC

NBC: Израиль может поразить цели в Иране с помощью американской разведки

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Израиль может с высокой эффективностью поразить выбранные объекты на территории Ирана, в этом ему может помочь разведка США, сообщает телеканал NBC со ссылкой на бывшего высокопоставленного американского военного, имеющего опыт работы в регионе.
Как сообщает телеканал, Израиль при желании может поразить широкий спектр целей в Иране, включая военные и разведывательные объекты, нефтяные терминалы нефтеперерабатывающие заводы, ядерные объекты, а также высокопоставленных военных.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Израиль хочет спровоцировать прямой конфликт США и Ирана, заявил Небензя
2 октября, 18:41
"Есть так много объектов, по которым они могут ударить, и они смогут поразить все это с большой эффективностью. Иран не сможет их остановить", - приводит телеканал слова бывшего высокопоставленного военного США.
Также, по данным NBC, Израиль вероятно, получит помощь в виде разведданных США, собранных со спутников и из других источников.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Часть ракеты, запущенной во время удара Ирана по Израилю, в городе Иерихон на Западном берегу - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
В Иране назвали удары по Израилю минимальным наказанием
Вчера, 13:31
 
В миреИзраильИранСШАДжо БайденМария ЗахароваNBCОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала