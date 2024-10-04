https://ria.ru/20241004/izrail-1976401936.html

Израиль способен поразить цели в Иране с помощью США, сообщил NBC

Израиль способен поразить цели в Иране с помощью США, сообщил NBC - РИА Новости, 04.10.2024

Израиль способен поразить цели в Иране с помощью США, сообщил NBC

Израиль может с высокой эффективностью поразить выбранные объекты на территории Ирана, в этом ему может помочь разведка США, сообщает телеканал NBC со ссылкой... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:17

2024-10-04T16:17

2024-10-04T16:17

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иран

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Израиль может с высокой эффективностью поразить выбранные объекты на территории Ирана, в этом ему может помочь разведка США, сообщает телеканал NBC со ссылкой на бывшего высокопоставленного американского военного, имеющего опыт работы в регионе. Как сообщает телеканал, Израиль при желании может поразить широкий спектр целей в Иране, включая военные и разведывательные объекты, нефтяные терминалы нефтеперерабатывающие заводы, ядерные объекты, а также высокопоставленных военных. "Есть так много объектов, по которым они могут ударить, и они смогут поразить все это с большой эффективностью. Иран не сможет их остановить", - приводит телеканал слова бывшего высокопоставленного военного США. Также, по данным NBC, Израиль вероятно, получит помощь в виде разведданных США, собранных со спутников и из других источников. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241002/nebenzya-1976018676.html

https://ria.ru/20241004/iran-1976363799.html

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в мире, израиль, иран, сша, джо байден, мария захарова, nbc, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024