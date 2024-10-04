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Источник: ЦАХАЛ нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 04.10.2024
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15:03 04.10.2024 (обновлено: 15:25 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/izrail-1976385347.html
Источник: ЦАХАЛ нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута
Источник: ЦАХАЛ нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 04.10.2024
Источник: ЦАХАЛ нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута
Израильская авиация нанесла серию ударов по району Лейляки в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости полевой источник. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:03
2024-10-04T15:25
в мире
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Израильская авиация нанесла серию ударов по району Лейляки в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости полевой источник.В ночь на пятницу израильская авиация нанесла более 20 ударов по району Лейляки, который прилегает к территории международного аэропорта Бейрута."Серия мощных ударов была нанесена израильской авиацией по району Лейляки",- рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241004/tsakhal-1976366766.html
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Источник: ЦАХАЛ нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута

Израильская авиация нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута

© AP Photo / Fadi TawilДым на месте израильского удара в Бейруте
Дым на месте израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Fadi Tawil
Дым на месте израильского удара в Бейруте. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Израильская авиация нанесла серию ударов по району Лейляки в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости полевой источник.
В ночь на пятницу израильская авиация нанесла более 20 ударов по району Лейляки, который прилегает к территории международного аэропорта Бейрута.
"Серия мощных ударов была нанесена израильской авиацией по району Лейляки",- рассказал собеседник агентства.
Израильский удар по Ливану - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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В миреБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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