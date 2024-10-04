https://ria.ru/20241004/izrail-1976385347.html

Источник: ЦАХАЛ нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута

Источник: ЦАХАЛ нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 04.10.2024

Источник: ЦАХАЛ нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута

Израильская авиация нанесла серию ударов по району Лейляки в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости полевой источник. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T15:03

2024-10-04T15:03

2024-10-04T15:25

в мире

бейрут

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976172373_185:573:2805:2047_1920x0_80_0_0_963596664e2562abfb34167a13231c9e.jpg

БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Израильская авиация нанесла серию ударов по району Лейляки в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости полевой источник.В ночь на пятницу израильская авиация нанесла более 20 ударов по району Лейляки, который прилегает к территории международного аэропорта Бейрута."Серия мощных ударов была нанесена израильской авиацией по району Лейляки",- рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241004/tsakhal-1976366766.html

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024