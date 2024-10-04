Боррель прокомментировал конфликт между Израилем и Ираном
Боррель: мир беспокоит интенсивность реакции Израиля на действия Ирана
© AP Photo / Baz RatnerИзраильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном
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МАДРИД, 4 окт – РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что на данный момент мировое сообщество особо обеспокоено интенсивностью ответа Израиля на действия Ирана.
"Иран не прав в политике эскалации, потому что превосходство Израиля очевидно, Израиль пользуется такой поддержкой, что за каждым его действием следует бесконечно более мощная реакция. И сейчас мы все беспокоимся о том, насколько сильным будет ответ Израиля", — сказал политик в интервью радиостанции Onda Cero.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.