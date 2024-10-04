Рейтинг@Mail.ru
Израиль пригрозил "Хезболле" продолжением боевых действий - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/izrail-1976378514.html
Израиль пригрозил "Хезболле" продолжением боевых действий
Израиль пригрозил "Хезболле" продолжением боевых действий - РИА Новости, 04.10.2024
Израиль пригрозил "Хезболле" продолжением боевых действий
Министр обороны Израиля Йоав Галант в пятницу пригрозил ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" "новыми сюрпризами", подчеркнув, что Израиль продолжит... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:28
2024-10-04T14:28
в мире
израиль
ливан
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976154709_0:218:3070:1945_1920x0_80_0_0_d4a688ab435ea19082bd08b42c16c6ec.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в пятницу пригрозил ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" "новыми сюрпризами", подчеркнув, что Израиль продолжит действовать на юге Ливана, пока не уничтожит всю имеющуюся инфраструктуру противника. "Мы наносим по "Хезболлах" очень мощные удары, один за одним, но у нас еще остались для них сюрпризы. Некоторые из которых мы уже продемонстрировали, другие "Хезболлах" еще предстоит увидеть. Мы действуем на территории нескольких деревень и будем продолжать в том же духе, пока не уничтожим всю инфраструктуру движения, откуда они планировали атаковать нас, приближая день, когда жители северных районов смогут безопасно вернуться в свои дома, как это им и было обещано", - заявил Галант, слова которого приводит портал Ynet. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241004/livan-1976334657.html
https://ria.ru/20241004/tsakhal-1976366766.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976154709_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_cd15e077e72911e0cf0d01dd77f9a9aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль пригрозил "Хезболле" продолжением боевых действий

Министр обороны Израиля: ЦАХАЛ продолжит действовать на юге Ливана,

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкБейрут
Бейрут - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Бейрут. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в пятницу пригрозил ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" "новыми сюрпризами", подчеркнув, что Израиль продолжит действовать на юге Ливана, пока не уничтожит всю имеющуюся инфраструктуру противника.
"Мы наносим по "Хезболлах" очень мощные удары, один за одним, но у нас еще остались для них сюрпризы. Некоторые из которых мы уже продемонстрировали, другие "Хезболлах" еще предстоит увидеть. Мы действуем на территории нескольких деревень и будем продолжать в том же духе, пока не уничтожим всю инфраструктуру движения, откуда они планировали атаковать нас, приближая день, когда жители северных районов смогут безопасно вернуться в свои дома, как это им и было обещано", - заявил Галант, слова которого приводит портал Ynet.
Дым на месте израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
ЦАХАЛ заявила об обнаружении оружия "Хезболлы" в жилых домах на юге Ливана
Вчера, 11:56
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Израильский удар по Ливану - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира одного из подразделений "Хезболлы"
Вчера, 13:46
 
В миреИзраильЛиванХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала