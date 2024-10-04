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Израиль пригрозил "Хезболле" продолжением боевых действий
Израиль пригрозил "Хезболле" продолжением боевых действий - РИА Новости, 04.10.2024
Израиль пригрозил "Хезболле" продолжением боевых действий
Министр обороны Израиля Йоав Галант в пятницу пригрозил ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" "новыми сюрпризами", подчеркнув, что Израиль продолжит... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:28
2024-10-04T14:28
2024-10-04T14:28
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в пятницу пригрозил ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" "новыми сюрпризами", подчеркнув, что Израиль продолжит действовать на юге Ливана, пока не уничтожит всю имеющуюся инфраструктуру противника. "Мы наносим по "Хезболлах" очень мощные удары, один за одним, но у нас еще остались для них сюрпризы. Некоторые из которых мы уже продемонстрировали, другие "Хезболлах" еще предстоит увидеть. Мы действуем на территории нескольких деревень и будем продолжать в том же духе, пока не уничтожим всю инфраструктуру движения, откуда они планировали атаковать нас, приближая день, когда жители северных районов смогут безопасно вернуться в свои дома, как это им и было обещано", - заявил Галант, слова которого приводит портал Ynet. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль пригрозил "Хезболле" продолжением боевых действий
Министр обороны Израиля: ЦАХАЛ продолжит действовать на юге Ливана,