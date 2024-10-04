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Ответ Израиля на ракетные удары Ирана будет взвешенным, заявили в США - РИА Новости, 04.10.2024
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09:00 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/izrail-1976299721.html
Ответ Израиля на ракетные удары Ирана будет взвешенным, заявили в США
Ответ Израиля на ракетные удары Ирана будет взвешенным, заявили в США - РИА Новости, 04.10.2024
Ответ Израиля на ракетные удары Ирана будет взвешенным, заявили в США
Американские чиновники считают, что возможные ответные меры Израиля на ракетные удары Ирана будут достаточно "взвешенными" и не спровоцируют новый виток... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:00
2024-10-04T09:00
в мире
израиль
иран
ближний восток
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Американские чиновники считают, что возможные ответные меры Израиля на ракетные удары Ирана будут достаточно "взвешенными" и не спровоцируют новый виток эскалации на Ближнем Востоке, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, в последние дни высокопоставленные чиновники США провели ряд бесед с представителями израильской власти на фоне того, как Вашингтон и его западные союзники пытаются ограничить масштаб ответных мер Израиля и предотвратить более широкий конфликт в регионе. "Американские чиновники считают, что ответные действия Израиля будут достаточно взвешенными, чтобы не спровоцировать новые витки эскалации на Ближнем Востоке", - говорится в материале. Один из американских чиновников сообщил изданию, что израильские власти хотят направить "четкий сигнал" Ирану, надеясь при этом закончить конфликт. По словам собеседника газеты, Израиль еще не принял окончательных решений. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241003/ssha-1976250852.html
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в мире, израиль, иран, ближний восток, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Ответ Израиля на ракетные удары Ирана будет взвешенным, заявили в США

FT: в США считают, что ответ Израиля на ракетные удары Ирана будет взвешенным

© Кадр видео из соцсетейИранский удар по Израилю
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Кадр видео из соцсетей
Иранский удар по Израилю. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Американские чиновники считают, что возможные ответные меры Израиля на ракетные удары Ирана будут достаточно "взвешенными" и не спровоцируют новый виток эскалации на Ближнем Востоке, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
По информации газеты, в последние дни высокопоставленные чиновники США провели ряд бесед с представителями израильской власти на фоне того, как Вашингтон и его западные союзники пытаются ограничить масштаб ответных мер Израиля и предотвратить более широкий конфликт в регионе.
Часть ракеты, запущенной во время удара Ирана по Израилю, в городе Иерихон на Западном Берегу - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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"Американские чиновники считают, что ответные действия Израиля будут достаточно взвешенными, чтобы не спровоцировать новые витки эскалации на Ближнем Востоке", - говорится в материале.
Один из американских чиновников сообщил изданию, что израильские власти хотят направить "четкий сигнал" Ирану, надеясь при этом закончить конфликт. По словам собеседника газеты, Израиль еще не принял окончательных решений.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреИзраильИранБлижний ВостокХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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