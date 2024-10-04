https://ria.ru/20241004/izrail-1976299721.html

Ответ Израиля на ракетные удары Ирана будет взвешенным, заявили в США

Ответ Израиля на ракетные удары Ирана будет взвешенным, заявили в США - РИА Новости, 04.10.2024

Ответ Израиля на ракетные удары Ирана будет взвешенным, заявили в США

Американские чиновники считают, что возможные ответные меры Израиля на ракетные удары Ирана будут достаточно "взвешенными" и не спровоцируют новый виток... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T09:00

2024-10-04T09:00

2024-10-04T09:00

в мире

израиль

иран

ближний восток

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975878411_0:0:1243:699_1920x0_80_0_0_dd85388150726e6ea167c0234106d84e.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Американские чиновники считают, что возможные ответные меры Израиля на ракетные удары Ирана будут достаточно "взвешенными" и не спровоцируют новый виток эскалации на Ближнем Востоке, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, в последние дни высокопоставленные чиновники США провели ряд бесед с представителями израильской власти на фоне того, как Вашингтон и его западные союзники пытаются ограничить масштаб ответных мер Израиля и предотвратить более широкий конфликт в регионе. "Американские чиновники считают, что ответные действия Израиля будут достаточно взвешенными, чтобы не спровоцировать новые витки эскалации на Ближнем Востоке", - говорится в материале. Один из американских чиновников сообщил изданию, что израильские власти хотят направить "четкий сигнал" Ирану, надеясь при этом закончить конфликт. По словам собеседника газеты, Израиль еще не принял окончательных решений. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241003/ssha-1976250852.html

https://ria.ru/20241003/iran-1976249045.html

израиль

иран

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, ближний восток, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024