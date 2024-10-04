https://ria.ru/20241004/investproekty-1976407991.html

Мазур: инвестпроекты на 676 млрд рублей реализуются в Томской области

Мазур: инвестпроекты на 676 млрд рублей реализуются в Томской области - РИА Новости, 04.10.2024

Мазур: инвестпроекты на 676 млрд рублей реализуются в Томской области

Более 170 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 676 миллиардов рублей реализуются в настоящее время в Томской области, эту активность планируется... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:34

2024-10-04T16:34

2024-10-04T16:34

томская область

новосибирск

владимир мазур

анатолий серышев

дмитрий патрушев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ТОМСК, 4 окт – РИА Новости. Более 170 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 676 миллиардов рублей реализуются в настоящее время в Томской области, эту активность планируется повышать, сообщил в пятницу губернатор Владимир Мазур. В пятницу глава Томской области принял участие в совещании по развитию Сибири, которое провели в Новосибирске заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. "Всего в Томской области реализуется более 170 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 676 миллиардов рублей. Для еще большего повышения инвестиционной активности мы в Томской области приступили к реализации новой кластерной политики. Совместно с Минпромторгом России работаем над созданием четырех промышленных кластеров по таким направлениям, как "Цветные и редкоземельные металлы", "Лес, лесопереработка и лесохимия", "Радиоэлектроника" и "Химия", - рассказал Мазур. На заседании он также сообщил о развитии в регионе промышленного производства и диверсификации экономики за счет обрабатывающего сектора. Так, за восемь месяцев этого года производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 21%, металлургия – на 12%, выпуск машин и оборудования – на 14%. За этот же период темпы роста строительства составили 13%, а добычи металлических руд компанией "Ильменит" – 34%. Губернатор отметил, что в промышленные кластеры и на создаваемые новые рабочие места нужны квалифицированные кадры нового формата, подготовку которых обеспечивают шесть томских университетов. "С учетом растущей потребности экономики мы на 25% увеличили контрольные цифры приема в вузы по сравнению с 2019 годом: сегодня это 12,5 тысяч мест только на первые курсы. При этом ежегодно растет набор по цифровым, включая инженерные, специальностям", - сказал он. Полпред Анатолий Серышев подчеркнул, что развитие Сибири традиционно опирается на науку и образование. Для объединения потенциала академической и вузовской науки округа органы власти Новосибирской и Томской областей разрабатывают программу научно-образовательного кластера, что позволит более точно настроить науку и образование на решение перспективных общесибирских задач, отметил он.

https://ria.ru/20241001/sotrudnichestvo-1975672136.html

https://ria.ru/20240928/memorial-1975249192.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новосибирск, владимир мазур, анатолий серышев, дмитрий патрушев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)