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Яндекс, VK Музыка, "Звук" начинают маркировать исполнителей-иноагентов - РИА Новости, 04.10.2024
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11:59 04.10.2024 (обновлено: 15:11 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/inoagenty-1976336436.html
Яндекс, VK Музыка, "Звук" начинают маркировать исполнителей-иноагентов
Яндекс, VK Музыка, "Звук" начинают маркировать исполнителей-иноагентов - РИА Новости, 04.10.2024
Яндекс, VK Музыка, "Звук" начинают маркировать исполнителей-иноагентов
Российские музыкальные сервисы Яндекс Музыка, VK Музыка, "Звук" и МТС Музыка с 4 октября 2024 года будут маркировать исполнителей-иноагентов, сообщил зампред... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:59
2024-10-04T15:11
антон горелкин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские музыкальные сервисы Яндекс Музыка, VK Музыка, "Звук" и МТС Музыка с 4 октября 2024 года будут маркировать исполнителей-иноагентов, сообщил зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своём Telegram-канале. "Российские музыкальные сервисы Яндекс Музыка, VK Музыка, Звук и МТС Музыка с сегодняшнего дня приступают к маркировке исполнителей-иноагентов. Детали технической реализации довольно долго обсуждались с отраслью, но решение было найдено", - написал Горелкин. Он добавил, что иноагенты больше не смогут скрывать свой статус от слушателей музыкальных сервисов. А благодаря маркировке каждый пользователь примет решение, нужно ли ему поддерживать таких артистов-иноагентов, ведь размер вознаграждения, которое получает исполнитель, напрямую зависит от количества прослушиваний. "Регулятор будет внимательно следить за тем, как платформы и правообладатели исполняют новые требования, и принимать меры в случае каких-либо нарушений", - заключил депутат ГД.Горелкин уточнил, что музыкальные сервисы решили синхронизироваться и начнут маркировать артистов-иноагентов сегодня после 20.00.
https://ria.ru/20240924/gosduma-1974451056.html
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антон горелкин, яндекс.музыка, мтс, госдума рф, общество
Антон Горелкин, Яндекс.Музыка, МТС, Госдума РФ, Общество
Яндекс, VK Музыка, "Звук" начинают маркировать исполнителей-иноагентов

В России с 4 октября 2024 года будут маркировать записи исполнителей-иноагентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские музыкальные сервисы Яндекс Музыка, VK Музыка, "Звук" и МТС Музыка с 4 октября 2024 года будут маркировать исполнителей-иноагентов, сообщил зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своём Telegram-канале.
"Российские музыкальные сервисы Яндекс Музыка, VK Музыка, Звук и МТС Музыка с сегодняшнего дня приступают к маркировке исполнителей-иноагентов. Детали технической реализации довольно долго обсуждались с отраслью, но решение было найдено", - написал Горелкин.
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Он добавил, что иноагенты больше не смогут скрывать свой статус от слушателей музыкальных сервисов. А благодаря маркировке каждый пользователь примет решение, нужно ли ему поддерживать таких артистов-иноагентов, ведь размер вознаграждения, которое получает исполнитель, напрямую зависит от количества прослушиваний.
"Регулятор будет внимательно следить за тем, как платформы и правообладатели исполняют новые требования, и принимать меры в случае каких-либо нарушений", - заключил депутат ГД.
Горелкин уточнил, что музыкальные сервисы решили синхронизироваться и начнут маркировать артистов-иноагентов сегодня после 20.00.
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Антон ГорелкинЯндекс.МузыкаМТСГосдума РФОбщество
 
 
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