https://ria.ru/20241004/inoagenty-1976336436.html

Яндекс, VK Музыка, "Звук" начинают маркировать исполнителей-иноагентов

Яндекс, VK Музыка, "Звук" начинают маркировать исполнителей-иноагентов - РИА Новости, 04.10.2024

Яндекс, VK Музыка, "Звук" начинают маркировать исполнителей-иноагентов

Российские музыкальные сервисы Яндекс Музыка, VK Музыка, "Звук" и МТС Музыка с 4 октября 2024 года будут маркировать исполнителей-иноагентов, сообщил зампред... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:59

2024-10-04T11:59

2024-10-04T15:11

антон горелкин

яндекс.музыка

мтс

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/20/1555252037_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f91dd6d1a40e6dce6e23cbf41d52b943.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские музыкальные сервисы Яндекс Музыка, VK Музыка, "Звук" и МТС Музыка с 4 октября 2024 года будут маркировать исполнителей-иноагентов, сообщил зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своём Telegram-канале. "Российские музыкальные сервисы Яндекс Музыка, VK Музыка, Звук и МТС Музыка с сегодняшнего дня приступают к маркировке исполнителей-иноагентов. Детали технической реализации довольно долго обсуждались с отраслью, но решение было найдено", - написал Горелкин. Он добавил, что иноагенты больше не смогут скрывать свой статус от слушателей музыкальных сервисов. А благодаря маркировке каждый пользователь примет решение, нужно ли ему поддерживать таких артистов-иноагентов, ведь размер вознаграждения, которое получает исполнитель, напрямую зависит от количества прослушиваний. "Регулятор будет внимательно следить за тем, как платформы и правообладатели исполняют новые требования, и принимать меры в случае каких-либо нарушений", - заключил депутат ГД.Горелкин уточнил, что музыкальные сервисы решили синхронизироваться и начнут маркировать артистов-иноагентов сегодня после 20.00.

https://ria.ru/20240924/gosduma-1974451056.html

https://ria.ru/20240320/inoagenty-1934540722.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

антон горелкин, яндекс.музыка, мтс, госдума рф, общество