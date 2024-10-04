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В Харькове начались перебои со светом, сообщили украинские СМИ
В Харькове начались перебои со светом, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
В Харькове начались перебои со светом, сообщили украинские СМИ
Перебои с электроснабжением начались в пятницу в Харькове после взрывов, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные онлайн-сообщества. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:40
2024-10-04T17:40
2024-10-04T17:40
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Перебои с электроснабжением начались в пятницу в Харькове после взрывов, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные онлайн-сообщества. Ранее в пятницу мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах, прогремевших в городе на фоне воздушной тревоги. "В Харькове перебои со светом после "прилета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы РФ, Украина
В Харькове начались перебои со светом, сообщили украинские СМИ
"Страна.ua": в Харькове начались перебои с электроснабжением после взрывов