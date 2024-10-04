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В Хабаровске возбудили дело о незаконной миграции после пожара в театре - РИА Новости, 04.10.2024
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11:59 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/habarovsk-1976336159.html
В Хабаровске возбудили дело о незаконной миграции после пожара в театре
В Хабаровске возбудили дело о незаконной миграции после пожара в театре - РИА Новости, 04.10.2024
В Хабаровске возбудили дело о незаконной миграции после пожара в театре
В Хабаровске в рамках расследования обстоятельств возгорания здания музыкального театра возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, сообщили... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:59
2024-10-04T11:59
происшествия
россия
хабаровск
хабаровский край
дмитрий демешин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Хабаровске в рамках расследования обстоятельств возгорания здания музыкального театра возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, сообщили РИА Новости в СК РФ. Отмечается, что СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), из-за возгорания здания Хабаровского краевого музыкального театра. "В его совершении подозреваются директор и начальник смены подрядной организации, проводившей ремонтные работы. Также в отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), которое соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом", - говорится в сообщении. Как сообщает следствие, 3 октября 2024 года в утреннее время рабочие подрядной организации проводили ремонт кровли. Из десяти работников, по данным СК, только четверо находились в России законно. Во время сварочных работ искры попали на утеплитель, что вызвало пожар. Отмечается, что УФСБ и УМВД России по Хабаровскому краю проводят обыски в офисе подрядчика и изъятие документации. Следствие просит суд арестовать подозреваемых. Кроме того, судом рассматриваются материалы об административном аресте нелегалов, проверяются действия должностных лиц в сфере миграции. "По уголовному делу продолжается осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов СК, допрашиваются свидетели, готовятся к назначению необходимые экспертизы", - добавили в СК. Как сообщала ранее полиция, были задержаны девять мигрантов, пять из которых находились на территории России незаконно, один – имел право осуществлять трудовую деятельность исключительно в Приморском крае, уточняет ведомство. Все они осуществляли работы по ремонту кровли театра по госконтракту. Накануне на оперштабе губернатор региона Дмитрий Демешин сообщил, что все работники, которые делали ремонт в здании, оказались выходцами из одной из республик Средней Азии. Пятеро на территории России находились незаконно, причем в отношении двух из них были приняты судебные решения, обязывающие покинуть страну. Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг утром. Площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров, обрушились фасад и наружная стена, в здании были слышны несколько взрывов - сообщалось о взрыве четырех баллонов с газом. По данным краевого главка МЧС, еще шесть баллонов (два газовых и четыре кислородных) успели извлечь из загоревшегося здания. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора. Жертв нет, госпитализирована одна женщина с травмой. Открытое горение ликвидировано. Расследуется дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Кроме того, проводится проверка действий уполномоченных должностных лиц по ст. 293 УК РФ (халатность).
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хабаровск
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происшествия, россия, хабаровск, хабаровский край, дмитрий демешин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Хабаровск, Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровске возбудили дело о незаконной миграции после пожара в театре

В Хабаровске завели дело о незаконной миграции после пожара в музыкальном театре

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкТушение пожара в музыкальном театре в Хабаровске
Тушение пожара в музыкальном театре в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Тушение пожара в музыкальном театре в Хабаровске
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Хабаровске в рамках расследования обстоятельств возгорания здания музыкального театра возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Отмечается, что СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), из-за возгорания здания Хабаровского краевого музыкального театра.
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"В его совершении подозреваются директор и начальник смены подрядной организации, проводившей ремонтные работы. Также в отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), которое соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом", - говорится в сообщении.
Как сообщает следствие, 3 октября 2024 года в утреннее время рабочие подрядной организации проводили ремонт кровли. Из десяти работников, по данным СК, только четверо находились в России законно. Во время сварочных работ искры попали на утеплитель, что вызвало пожар.
Отмечается, что УФСБ и УМВД России по Хабаровскому краю проводят обыски в офисе подрядчика и изъятие документации. Следствие просит суд арестовать подозреваемых. Кроме того, судом рассматриваются материалы об административном аресте нелегалов, проверяются действия должностных лиц в сфере миграции.
"По уголовному делу продолжается осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов СК, допрашиваются свидетели, готовятся к назначению необходимые экспертизы", - добавили в СК.
Тушение пожара в музыкальном театре в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Демешин призвал проверить работу нелегалов при ремонте театра в Хабаровске
3 октября, 13:09
Как сообщала ранее полиция, были задержаны девять мигрантов, пять из которых находились на территории России незаконно, один – имел право осуществлять трудовую деятельность исключительно в Приморском крае, уточняет ведомство. Все они осуществляли работы по ремонту кровли театра по госконтракту.
Накануне на оперштабе губернатор региона Дмитрий Демешин сообщил, что все работники, которые делали ремонт в здании, оказались выходцами из одной из республик Средней Азии. Пятеро на территории России находились незаконно, причем в отношении двух из них были приняты судебные решения, обязывающие покинуть страну.
Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг утром. Площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров, обрушились фасад и наружная стена, в здании были слышны несколько взрывов - сообщалось о взрыве четырех баллонов с газом. По данным краевого главка МЧС, еще шесть баллонов (два газовых и четыре кислородных) успели извлечь из загоревшегося здания. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора. Жертв нет, госпитализирована одна женщина с травмой. Открытое горение ликвидировано. Расследуется дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Кроме того, проводится проверка действий уполномоченных должностных лиц по ст. 293 УК РФ (халатность).
Тушение пожара в музыкальном театре в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Крупные пожары в учреждениях культуры России в 2011-2024 годах
3 октября, 11:08
 
ПроисшествияРоссияХабаровскХабаровский крайДмитрий ДемешинСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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