Рейтинг@Mail.ru
В Грузии создали спецгруппы для борьбы с правонарушениями на выборах - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/gruzija-1976319107.html
В Грузии создали спецгруппы для борьбы с правонарушениями на выборах
В Грузии создали спецгруппы для борьбы с правонарушениями на выборах - РИА Новости, 04.10.2024
В Грузии создали спецгруппы для борьбы с правонарушениями на выборах
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури издал приказ о создании специальных групп при территориальных департаментах полиции, которые будут отвечать за... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:07
2024-10-04T11:07
в мире
грузия
вахтанг гомелаури
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913630532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bcd8875fb0d8dbc0d5c6b966a10ebec1.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури издал приказ о создании специальных групп при территориальных департаментах полиции, которые будут отвечать за предотвращение и выявление правонарушений во время парламентских выборов 26 октября. "Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури издал соответствующий приказ, чтобы обеспечить проведение парламентских выборов 26 октября 2024 года в свободной, безопасной и мирной обстановке. Согласно приказу, в территориальных департаментах полиции будут созданы группы, которые будут отвечать за выявление правонарушений и их предотвращение",- говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Отмечается, что соответствующим группам поручено при необходимости принять превентивные меры в соответствии с законом. "Приказ обязывает сотрудников полиции соблюдать принцип политической нейтральности при исполнении своих служебных обязанностей. Не допускается, чтобы действия сотрудника правоохранительных органов были направлены прямо или косвенно против какой-либо политической партии или в ее поддержку", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20240725/gruziya-1961845776.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913630532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_974f5f592d5dd36bb31d4a5e74718743.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, вахтанг гомелаури
В мире, Грузия, Вахтанг Гомелаури
В Грузии создали спецгруппы для борьбы с правонарушениями на выборах

МВД Грузии создало спецгруппы для борьбы с правонарушениями во время выборов

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури издал приказ о создании специальных групп при территориальных департаментах полиции, которые будут отвечать за предотвращение и выявление правонарушений во время парламентских выборов 26 октября.
"Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури издал соответствующий приказ, чтобы обеспечить проведение парламентских выборов 26 октября 2024 года в свободной, безопасной и мирной обстановке. Согласно приказу, в территориальных департаментах полиции будут созданы группы, которые будут отвечать за выявление правонарушений и их предотвращение",- говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Отмечается, что соответствующим группам поручено при необходимости принять превентивные меры в соответствии с законом. "Приказ обязывает сотрудников полиции соблюдать принцип политической нейтральности при исполнении своих служебных обязанностей. Не допускается, чтобы действия сотрудника правоохранительных органов были направлены прямо или косвенно против какой-либо политической партии или в ее поддержку", - говорится в публикации.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
В Грузии рассказали, что произойдет в стране в случае победы оппозиции
25 июля, 01:52
 
В миреГрузияВахтанг Гомелаури
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала