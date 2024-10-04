https://ria.ru/20241004/gruzija-1976319107.html

В Грузии создали спецгруппы для борьбы с правонарушениями на выборах

В Грузии создали спецгруппы для борьбы с правонарушениями на выборах - РИА Новости, 04.10.2024

В Грузии создали спецгруппы для борьбы с правонарушениями на выборах

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури издал приказ о создании специальных групп при территориальных департаментах полиции, которые будут отвечать за... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:07

2024-10-04T11:07

2024-10-04T11:07

в мире

грузия

вахтанг гомелаури

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ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури издал приказ о создании специальных групп при территориальных департаментах полиции, которые будут отвечать за предотвращение и выявление правонарушений во время парламентских выборов 26 октября. "Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури издал соответствующий приказ, чтобы обеспечить проведение парламентских выборов 26 октября 2024 года в свободной, безопасной и мирной обстановке. Согласно приказу, в территориальных департаментах полиции будут созданы группы, которые будут отвечать за выявление правонарушений и их предотвращение",- говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Отмечается, что соответствующим группам поручено при необходимости принять превентивные меры в соответствии с законом. "Приказ обязывает сотрудников полиции соблюдать принцип политической нейтральности при исполнении своих служебных обязанностей. Не допускается, чтобы действия сотрудника правоохранительных органов были направлены прямо или косвенно против какой-либо политической партии или в ее поддержку", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20240725/gruziya-1961845776.html

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в мире, грузия, вахтанг гомелаури