https://ria.ru/20241004/gorlovka-1976447487.html
В Горловке при ударе БПЛА пострадала мирная жительница
В Горловке при ударе БПЛА пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.10.2024
В Горловке при ударе БПЛА пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по жилому массиву "Строитель" в Горловке в ДНР,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T20:25
2024-10-04T20:25
2024-10-04T20:26
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_110:382:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3f04541437fbc2ed90d0db9da938525.jpg
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по жилому массиву "Строитель" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие удара БПЛА вооруженных формирований Украины в жилмассиве "Строитель" ранена мирная горловчанка", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 19.35 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241004/ataka-1976433352.html
https://ria.ru/20241001/vsu-1975767153.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
В Горловке при ударе БПЛА пострадала мирная жительница
Мэр Приходько: при ударе БПЛА по массиву "Строитель" в Горловке ранена женщина