https://ria.ru/20241004/gorlovka-1976447487.html

В Горловке при ударе БПЛА пострадала мирная жительница

В Горловке при ударе БПЛА пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.10.2024

В Горловке при ударе БПЛА пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранения в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по жилому массиву "Строитель" в Горловке в ДНР,... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T20:25

2024-10-04T20:25

2024-10-04T20:26

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по жилому массиву "Строитель" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие удара БПЛА вооруженных формирований Украины в жилмассиве "Строитель" ранена мирная горловчанка", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 19.35 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241004/ataka-1976433352.html

https://ria.ru/20241001/vsu-1975767153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол