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В Горловке при ударе БПЛА пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.10.2024
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20:25 04.10.2024 (обновлено: 20:26 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/gorlovka-1976447487.html
В Горловке при ударе БПЛА пострадала мирная жительница
В Горловке при ударе БПЛА пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.10.2024
В Горловке при ударе БПЛА пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по жилому массиву "Строитель" в Горловке в ДНР,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T20:25
2024-10-04T20:26
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
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вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по жилому массиву "Строитель" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие удара БПЛА вооруженных формирований Украины в жилмассиве "Строитель" ранена мирная горловчанка", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 19.35 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241004/ataka-1976433352.html
https://ria.ru/20241001/vsu-1975767153.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
В Горловке при ударе БПЛА пострадала мирная жительница

Мэр Приходько: при ударе БПЛА по массиву "Строитель" в Горловке ранена женщина

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по жилому массиву "Строитель" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вследствие удара БПЛА вооруженных формирований Украины в жилмассиве "Строитель" ранена мирная горловчанка", - говорится в сообщении мэра.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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