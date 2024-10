https://ria.ru/20241004/google-1976339984.html

Google тестирует галочки верификации в поисковике, пишут СМИ

Google тестирует галочки верификации в поисковике, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2024

Google тестирует галочки верификации в поисковике, пишут СМИ

Компания Google тестирует знаки верификации (специальные галочки) в своем поисковике, сообщает издание The Verge. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:15

2024-10-04T12:15

2024-10-04T12:15

технологии

google

apple

youtube

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154787/77/1547877708_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ffd75e7def25c59e7b1ce8011c5279ce.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Компания Google тестирует знаки верификации (специальные галочки) в своем поисковике, сообщает издание The Verge. "Google тестирует новую функцию верификации в поиске, которая должна помочь пользователям избежать перехода по ссылкам на поддельные или мошеннические сайты. Некоторые пользователи видят в результатах поиска Google синие галочки рядом с бизнес-ссылками, которые указывают на то, что компания - например, Meta или Apple - настоящая, а не ее подражатель, который пытается извлечь выгоду из узнаваемого бренда", - говорится в сообщении издания. Сам Google официально не анонсировала галочки для поиска. Издание добавляет, что тестирование не получило широкого распространения и увидеть галочки может небольшая часть пользователей. При наведении курсора на галочку отображается сообщение: "этот значок отображается, потому что сигналы Google указывают на то, что это тот бизнес, за который он себя выдает. Google не может гарантировать надежность этого бизнеса и его продуктов". "Мы регулярно экспериментируем с новыми функциями, которые помогают покупателям определять надежные компании в интернете, и в настоящее время мы проводим небольшой эксперимент, показывая галочки рядом с определенными компаниями в Google", - сообщила изданию The Verge представитель Google по связям с общественностью Молли Шахин (Molly Shaheen). По данным издания, новый эксперимент с поисковой системой, по-видимому, это продолжение Google Brand Indicators for Message Identification (BIMI), которая используется для отображения галочек рядом с отправителями писем в веб- и мобильных приложениях Gmail. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

https://ria.ru/20240814/minjust-1966092951.html

https://ria.ru/20241002/rutube-1975954627.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, google, apple, youtube