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Google тестирует галочки верификации в поисковике, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
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12:15 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/google-1976339984.html
Google тестирует галочки верификации в поисковике, пишут СМИ
Google тестирует галочки верификации в поисковике, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
Google тестирует галочки верификации в поисковике, пишут СМИ
Компания Google тестирует знаки верификации (специальные галочки) в своем поисковике, сообщает издание The Verge. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:15
2024-10-04T12:15
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Компания Google тестирует знаки верификации (специальные галочки) в своем поисковике, сообщает издание The Verge. "Google тестирует новую функцию верификации в поиске, которая должна помочь пользователям избежать перехода по ссылкам на поддельные или мошеннические сайты. Некоторые пользователи видят в результатах поиска Google синие галочки рядом с бизнес-ссылками, которые указывают на то, что компания - например, Meta или Apple - настоящая, а не ее подражатель, который пытается извлечь выгоду из узнаваемого бренда", - говорится в сообщении издания. Сам Google официально не анонсировала галочки для поиска. Издание добавляет, что тестирование не получило широкого распространения и увидеть галочки может небольшая часть пользователей. При наведении курсора на галочку отображается сообщение: "этот значок отображается, потому что сигналы Google указывают на то, что это тот бизнес, за который он себя выдает. Google не может гарантировать надежность этого бизнеса и его продуктов". "Мы регулярно экспериментируем с новыми функциями, которые помогают покупателям определять надежные компании в интернете, и в настоящее время мы проводим небольшой эксперимент, показывая галочки рядом с определенными компаниями в Google", - сообщила изданию The Verge представитель Google по связям с общественностью Молли Шахин (Molly Shaheen). По данным издания, новый эксперимент с поисковой системой, по-видимому, это продолжение Google Brand Indicators for Message Identification (BIMI), которая используется для отображения галочек рядом с отправителями писем в веб- и мобильных приложениях Gmail. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
https://ria.ru/20240814/minjust-1966092951.html
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технологии, google, apple, youtube
Технологии, Google, Apple, YouTube
Google тестирует галочки верификации в поисковике, пишут СМИ

The Verge: Google тестирует специальные галочки верификации в поисковике

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Google. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Компания Google тестирует знаки верификации (специальные галочки) в своем поисковике, сообщает издание The Verge.
"Google тестирует новую функцию верификации в поиске, которая должна помочь пользователям избежать перехода по ссылкам на поддельные или мошеннические сайты. Некоторые пользователи видят в результатах поиска Google синие галочки рядом с бизнес-ссылками, которые указывают на то, что компания - например, Meta или Apple - настоящая, а не ее подражатель, который пытается извлечь выгоду из узнаваемого бренда", - говорится в сообщении издания. Сам Google официально не анонсировала галочки для поиска.
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Издание добавляет, что тестирование не получило широкого распространения и увидеть галочки может небольшая часть пользователей. При наведении курсора на галочку отображается сообщение: "этот значок отображается, потому что сигналы Google указывают на то, что это тот бизнес, за который он себя выдает. Google не может гарантировать надежность этого бизнеса и его продуктов".
"Мы регулярно экспериментируем с новыми функциями, которые помогают покупателям определять надежные компании в интернете, и в настоящее время мы проводим небольшой эксперимент, показывая галочки рядом с определенными компаниями в Google", - сообщила изданию The Verge представитель Google по связям с общественностью Молли Шахин (Molly Shaheen).
По данным издания, новый эксперимент с поисковой системой, по-видимому, это продолжение Google Brand Indicators for Message Identification (BIMI), которая используется для отображения галочек рядом с отправителями писем в веб- и мобильных приложениях Gmail.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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