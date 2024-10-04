https://ria.ru/20241004/glaukoma-1976285621.html
Офтальмолог выступил за доклинические методы выявления глаукомы
Офтальмолог выступил за доклинические методы выявления глаукомы - РИА Новости, 04.10.2024
Офтальмолог выступил за доклинические методы выявления глаукомы
Российские офтальмологи выступают с инициативой использования доклинических методов выявления пока неизлечимой болезни глаукома на ранней стадии при помощи... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T03:15
2024-10-04T03:15
2024-10-04T03:15
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские офтальмологи выступают с инициативой использования доклинических методов выявления пока неизлечимой болезни глаукома на ранней стадии при помощи исследования внутриглазной жидкости, сообщил РИА Новости член президиума Российского глаукомного общества, доктор медицинских наук Александр Куроедов. В Москве открылся Всероссийский научно-практический конгресс с международным участием "Современные технологии катаральной, рефракционной и роговичной хирургии". В мире порядка 40% слепых потеряли зрение от глаукомы. Глаукомой в мире болеют не менее 60 миллионов человек (по некоторым данным - 100 миллионов). В России болезнь выявлена у 1,3 миллиона человек, еще полмиллиона могут быть больны, но пока еще не знают о своей болезни. "Подавляющее большинство алгоритмов диагностики глаукомы включает клинические методы обследования, которые способны только констатировать наличие и прогрессирование болезни. Мы считаем, будущее принадлежит доклиническим методам, позволяющим выявить болезнь на ранней стадии", - сказал Куроедов. Он пояснил, что в РФ ежегодно проводят порядка 600-700 тысяч операций по удалению катаракты. При таких операциях проводится анализ внутриглазной жидкости, которая может помочь выявить глаукому на ранней стадии, и таким образом увеличить шансы на то, что человек не потеряет зрение. В противном случае наступит слепота. "По статистике, если у человека обнаружили глаукому в 62 года, то к 74 годам, это средняя продолжительность жизни в РФ, у него есть шансы дожить в зрячем состоянии. Но желательно это сделать раньше", - сказал офтальмолог. По его словам, особый интерес представляет так называемая клиническая протеомика, которая анализирует белковый состав жидкости пациента, сравнивает его с международными базами данных, выявляя биологические маркеры – молекулы белков, играющие значимую роль в ранней диагностике заболеваний, в том числе глаукомы. Глаукома - заболевание глаз, основным признаком которого является повышение уровня внутриглазного давления, изменения полей зрения и снижение остроты зрения. Болезнь носит прогрессирующий и постоянно отягощающийся (прогредиентный) характер, после которой наступает слепота.
https://ria.ru/20241003/pischa-1976067311.html
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россия, москва, общество
Офтальмолог выступил за доклинические методы выявления глаукомы
Офтальмолог Куроедов: внутриглазная жидкость может выявить неизлечимую глаукому
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские офтальмологи выступают с инициативой использования доклинических методов выявления пока неизлечимой болезни глаукома на ранней стадии при помощи исследования внутриглазной жидкости, сообщил РИА Новости член президиума Российского глаукомного общества, доктор медицинских наук Александр Куроедов.
В Москве
открылся Всероссийский научно-практический конгресс с международным участием "Современные технологии катаральной, рефракционной и роговичной хирургии".
В мире порядка 40% слепых потеряли зрение от глаукомы. Глаукомой в мире болеют не менее 60 миллионов человек (по некоторым данным - 100 миллионов). В России
болезнь выявлена у 1,3 миллиона человек, еще полмиллиона могут быть больны, но пока еще не знают о своей болезни.
"Подавляющее большинство алгоритмов диагностики глаукомы включает клинические методы обследования, которые способны только констатировать наличие и прогрессирование болезни. Мы считаем, будущее принадлежит доклиническим методам, позволяющим выявить болезнь на ранней стадии", - сказал Куроедов.
Он пояснил, что в РФ ежегодно проводят порядка 600-700 тысяч операций по удалению катаракты. При таких операциях проводится анализ внутриглазной жидкости, которая может помочь выявить глаукому на ранней стадии, и таким образом увеличить шансы на то, что человек не потеряет зрение. В противном случае наступит слепота.
"По статистике, если у человека обнаружили глаукому в 62 года, то к 74 годам, это средняя продолжительность жизни в РФ, у него есть шансы дожить в зрячем состоянии. Но желательно это сделать раньше", - сказал офтальмолог.
По его словам, особый интерес представляет так называемая клиническая протеомика, которая анализирует белковый состав жидкости пациента, сравнивает его с международными базами данных, выявляя биологические маркеры – молекулы белков, играющие значимую роль в ранней диагностике заболеваний, в том числе глаукомы.
Глаукома - заболевание глаз, основным признаком которого является повышение уровня внутриглазного давления, изменения полей зрения и снижение остроты зрения. Болезнь носит прогрессирующий и постоянно отягощающийся (прогредиентный) характер, после которой наступает слепота.