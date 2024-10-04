https://ria.ru/20241004/germanija-1976421054.html

Небензя рассказал, кто мешает расследованию теракта на "Северных потоках"

Небензя рассказал, кто мешает расследованию теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 04.10.2024

Небензя рассказал, кто мешает расследованию теракта на "Северных потоках"

Германия блокирует любые шаги международного сообщества, направленные на установление обстоятельств терактов на "Северных потоках" и наказание виновных, сообщил РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:38

2024-10-04T17:38

2024-10-04T17:38

в мире

россия

германия

василий небензя

оон

северный поток

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ООН, 4 окт – РИА Новости. Германия блокирует любые шаги международного сообщества, направленные на установление обстоятельств терактов на "Северных потоках" и наказание виновных, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Германия, осознанно или нет, выступает в роли "спойлера", по сути блокирующего любые шаги международного сообщества в направлении установления обстоятельств подрыва "Северных потоков" и наказания его заказчиков и исполнителей", – сказал постпред России на заседании Совбеза ООН.

https://ria.ru/20240426/nebenzya-1942637529.html

россия

германия

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Дарья Буймова

в мире, россия, германия, василий небензя, оон, северный поток