https://ria.ru/20241004/germanija-1976421054.html
Небензя рассказал, кто мешает расследованию теракта на "Северных потоках"
Небензя рассказал, кто мешает расследованию теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 04.10.2024
Небензя рассказал, кто мешает расследованию теракта на "Северных потоках"
Германия блокирует любые шаги международного сообщества, направленные на установление обстоятельств терактов на "Северных потоках" и наказание виновных, сообщил РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:38
2024-10-04T17:38
2024-10-04T17:38
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Германия блокирует любые шаги международного сообщества, направленные на установление обстоятельств терактов на "Северных потоках" и наказание виновных, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Германия, осознанно или нет, выступает в роли "спойлера", по сути блокирующего любые шаги международного сообщества в направлении установления обстоятельств подрыва "Северных потоков" и наказания его заказчиков и исполнителей", – сказал постпред России на заседании Совбеза ООН.
https://ria.ru/20240426/nebenzya-1942637529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, василий небензя, оон, северный поток
В мире, Россия, Германия, Василий Небензя, ООН, Северный поток
Небензя рассказал, кто мешает расследованию теракта на "Северных потоках"
Небензя: Германия блокирует шаги по расследованию теракта на "Северных потоках"