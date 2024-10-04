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Небензя рассказал, кто мешает расследованию теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 04.10.2024
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17:38 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/germanija-1976421054.html
Небензя рассказал, кто мешает расследованию теракта на "Северных потоках"
Небензя рассказал, кто мешает расследованию теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 04.10.2024
Небензя рассказал, кто мешает расследованию теракта на "Северных потоках"
Германия блокирует любые шаги международного сообщества, направленные на установление обстоятельств терактов на "Северных потоках" и наказание виновных, сообщил РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:38
2024-10-04T17:38
в мире
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василий небензя
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Германия блокирует любые шаги международного сообщества, направленные на установление обстоятельств терактов на "Северных потоках" и наказание виновных, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Германия, осознанно или нет, выступает в роли "спойлера", по сути блокирующего любые шаги международного сообщества в направлении установления обстоятельств подрыва "Северных потоков" и наказания его заказчиков и исполнителей", – сказал постпред России на заседании Совбеза ООН.
https://ria.ru/20240426/nebenzya-1942637529.html
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в мире, россия, германия, василий небензя, оон, северный поток
В мире, Россия, Германия, Василий Небензя, ООН, Северный поток
Небензя рассказал, кто мешает расследованию теракта на "Северных потоках"

Небензя: Германия блокирует шаги по расследованию теракта на "Северных потоках"

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Германия блокирует любые шаги международного сообщества, направленные на установление обстоятельств терактов на "Северных потоках" и наказание виновных, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Германия, осознанно или нет, выступает в роли "спойлера", по сути блокирующего любые шаги международного сообщества в направлении установления обстоятельств подрыва "Северных потоков" и наказания его заказчиков и исполнителей", – сказал постпред России на заседании Совбеза ООН.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Небензя прокомментировал расследование ФРГ теракта на "Северных потоках"
26 апреля, 22:25
 
В миреРоссияГерманияВасилий НебензяООНСеверный поток
 
 
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