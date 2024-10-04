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За сутки в секторе Газа погибли 14 человек - РИА Новости, 04.10.2024
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15:25 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/gaza-1976391112.html
За сутки в секторе Газа погибли 14 человек
За сутки в секторе Газа погибли 14 человек - РИА Новости, 04.10.2024
За сутки в секторе Газа погибли 14 человек
Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали по меньшей мере 14 человек, 50 пострадали, сообщило министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:25
2024-10-04T15:25
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КАИР, 4 окт - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали по меньшей мере 14 человек, 50 пострадали, сообщило министерство здравоохранения анклава. "За последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 14 погибших и 50 пострадавших", - говорится в сообщении минздрава Газы. По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта выросло до 41 802, пострадали более 96,8 тысячи человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241002/nebenzya-1976036806.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
За сутки в секторе Газа погибли 14 человек

Минздрав Газы: за сутки погибли не менее 14 человек, 50 пострадали

© AP Photo / Abdel Kareem HanaТранспортировка тела погибшего сотрудника некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня" в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа
Транспортировка тела погибшего сотрудника некоммерческой организации Всемирная центральная кухня в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Транспортировка тела погибшего сотрудника некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня" в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа. Архивное фото
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КАИР, 4 окт - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали по меньшей мере 14 человек, 50 пострадали, сообщило министерство здравоохранения анклава.
"За последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 14 погибших и 50 пострадавших", - говорится в сообщении минздрава Газы.
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По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта выросло до 41 802, пострадали более 96,8 тысячи человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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