https://ria.ru/20241004/galaktiki-1976287366.html

Ученый спрогнозировал сроки полетов в другие галактики

Ученый спрогнозировал сроки полетов в другие галактики - РИА Новости, 04.10.2024

Ученый спрогнозировал сроки полетов в другие галактики

Путешествия по Млечному Пути и в соседние галактики потребуют принципиально новых технологий и энергетики, они будут возможны только через 200-500 лет,... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T04:06

2024-10-04T04:06

2024-10-04T04:23

земля

георгий успенский

цниимаш

наука

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Путешествия по Млечному Пути и в соседние галактики потребуют принципиально новых технологий и энергетики, они будут возможны только через 200-500 лет, рассказал в интервью РИА Новости учёный, ветеран ЦНИИмаш Георгий Успенский, принимавший участие в запуске первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. "Для полётов к звёздам, а тем более для полётов по Галактике, современная космонавтика не имеет технических средств. Здесь нужна новая энергетика. Необходимы новые типы связи и навигации, а также техника обеспечения безопасности экипажа", - сказал он. "Одним из возможных путей решения этих проблем может быть гравитационная космонавтика. В этом случае сначала будет освоена Солнечная система, потом реализованы полёты к ближайшим звёздам, и лишь затем - полёты по Галактике и между галактиками. Такие проблемы будут решены в следующих двух-пяти столетиях", - добавил он. По словам учёного, выход за пределы Солнечной системы необходим человечеству для расширения жизненного пространства и станет таким же технологическим прорывом, каким в своё время оказался запуск первого спутника. Он откроет совершенно новые возможности для освоения ресурсов космических объектов, отметил Успенский.

https://ria.ru/20241004/mars-1976286618.html

https://ria.ru/20241002/nauka-1975732155.html

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земля, георгий успенский, цниимаш