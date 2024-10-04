https://ria.ru/20241004/galaktiki-1976287366.html
Ученый спрогнозировал сроки полетов в другие галактики
Ученый спрогнозировал сроки полетов в другие галактики - РИА Новости, 04.10.2024
Ученый спрогнозировал сроки полетов в другие галактики
Путешествия по Млечному Пути и в соседние галактики потребуют принципиально новых технологий и энергетики, они будут возможны только через 200-500 лет,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T04:06
2024-10-04T04:06
2024-10-04T04:23
земля
георгий успенский
цниимаш
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567939543_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_4f44ce1db8b2de1a887736d9c96604f6.jpg
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Путешествия по Млечному Пути и в соседние галактики потребуют принципиально новых технологий и энергетики, они будут возможны только через 200-500 лет, рассказал в интервью РИА Новости учёный, ветеран ЦНИИмаш Георгий Успенский, принимавший участие в запуске первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. "Для полётов к звёздам, а тем более для полётов по Галактике, современная космонавтика не имеет технических средств. Здесь нужна новая энергетика. Необходимы новые типы связи и навигации, а также техника обеспечения безопасности экипажа", - сказал он. "Одним из возможных путей решения этих проблем может быть гравитационная космонавтика. В этом случае сначала будет освоена Солнечная система, потом реализованы полёты к ближайшим звёздам, и лишь затем - полёты по Галактике и между галактиками. Такие проблемы будут решены в следующих двух-пяти столетиях", - добавил он. По словам учёного, выход за пределы Солнечной системы необходим человечеству для расширения жизненного пространства и станет таким же технологическим прорывом, каким в своё время оказался запуск первого спутника. Он откроет совершенно новые возможности для освоения ресурсов космических объектов, отметил Успенский.
https://ria.ru/20241004/mars-1976286618.html
https://ria.ru/20241002/nauka-1975732155.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567939543_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e12f28ad70e73f49c302efcbf0a94db6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, георгий успенский, цниимаш
Земля, Георгий Успенский, ЦНИИМАШ, Наука
Ученый спрогнозировал сроки полетов в другие галактики
Ученый Успенский предрек полеты в другие галактики в течение 200-500 лет
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Путешествия по Млечному Пути и в соседние галактики потребуют принципиально новых технологий и энергетики, они будут возможны только через 200-500 лет, рассказал в интервью РИА Новости учёный, ветеран ЦНИИмаш Георгий Успенский, принимавший участие в запуске первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года.
"Для полётов к звёздам, а тем более для полётов по Галактике, современная космонавтика не имеет технических средств. Здесь нужна новая энергетика. Необходимы новые типы связи и навигации, а также техника обеспечения безопасности экипажа", - сказал он.
"Одним из возможных путей решения этих проблем может быть гравитационная космонавтика. В этом случае сначала будет освоена Солнечная система, потом реализованы полёты к ближайшим звёздам, и лишь затем - полёты по Галактике и между галактиками. Такие проблемы будут решены в следующих двух-пяти столетиях", - добавил он.
По словам учёного, выход за пределы Солнечной системы необходим человечеству для расширения жизненного пространства и станет таким же технологическим прорывом, каким в своё время оказался запуск первого спутника. Он откроет совершенно новые возможности для освоения ресурсов космических объектов, отметил Успенский.